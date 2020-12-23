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23.12.2020 13:40
Рубрика: Происшествия

На Алтае машина управления делами правительства насмерть сбила пешехода

Текст: Наталья Граф

На Алтае проводится проверка по факту ДТП с участием водителя управления делами правительства края, в результате которого погибла женщина.

Фото: Агентство "Москва"
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ДТП произошло 22 декабря около 19:00 по местному времени в районе поселка Сибирская Долина. 49-летний водитель управления делами правительства края возвращался из служебной командировки из Змеиногорского района, в салоне автомобиля также находились два сотрудника управления охраны объектов культурного наследия Алтайского края.

Вблизи поселка под колеса автомобиля попала женщина, идущая по дороге. Водитель вызвал скорую помощь и полицию. Пострадавшую госпитализировали, но она скончалась в больнице от полученных травм.

- По предварительной информации, все необходимые регламенты были соблюдены, - сообщает правительство Алтайского края. - Водитель перед выездом прошел медицинский осмотр, был трезв, нормы работы и отдыха были соблюдены.

Отмечается, что ДТП произошло в неблагоприятных погодных условиях: темное время суток, метель, снег.

В настоящее время водитель отстранен от работы. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

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