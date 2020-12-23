На Алтае машина управления делами правительства насмерть сбила пешехода

На Алтае проводится проверка по факту ДТП с участием водителя управления делами правительства края, в результате которого погибла женщина.

ДТП произошло 22 декабря около 19:00 по местному времени в районе поселка Сибирская Долина. 49-летний водитель управления делами правительства края возвращался из служебной командировки из Змеиногорского района, в салоне автомобиля также находились два сотрудника управления охраны объектов культурного наследия Алтайского края.

Вблизи поселка под колеса автомобиля попала женщина, идущая по дороге. Водитель вызвал скорую помощь и полицию. Пострадавшую госпитализировали, но она скончалась в больнице от полученных травм.

- По предварительной информации, все необходимые регламенты были соблюдены, - сообщает правительство Алтайского края. - Водитель перед выездом прошел медицинский осмотр, был трезв, нормы работы и отдыха были соблюдены.

Отмечается, что ДТП произошло в неблагоприятных погодных условиях: темное время суток, метель, снег.

В настоящее время водитель отстранен от работы. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.