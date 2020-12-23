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23.12.2020 07:01
Рубрика: Общество

Обед не по прописке

Текст: Татьяна Кузнецова (Республика Алтай)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 290(8344)
Прокуратура Майминского района Республики Алтай восстановила права двух учеников начальных классов на бесплатное горячее питание. Школьников не кормили, потому что они из другого региона.
Фото: iStock
Мишустин: Еще 2 тысячи школ получат субсидии на горячее питание

- Несовершеннолетние ученики проживают в селе Платово Алтайского края, а образование получают в Подгорновской средней школе, которая расположена на территории Республики Алтай, - пояснила помощник прокурора Республики Алтай Яна Туденева. - Администрация школы отказала им в горячем питании, поскольку они не предоставили документ из органов соцзащиты республики, что воспитываются в многодетной малообеспеченной семье. Но их семья стоит на учете как малообеспеченная в Алтайском крае. И в законе нет ограничений на получение горячего питания в зависимости от места проживания школьников.

Прокуратура опротестовала муниципальный нормативный акт, регламентирующий порядок организации питания школьников на территории Майминского района. Право детей на горячие обеды было восстановлено, а и. о. начальника управления образования Майминского района и директора Подгорновской школы, допустивших нарушения, привлекли к дисциплинарной ответственности.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай

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