Прокуратура Майминского района Республики Алтай восстановила права двух учеников начальных классов на бесплатное горячее питание. Школьников не кормили, потому что они из другого региона.

- Несовершеннолетние ученики проживают в селе Платово Алтайского края, а образование получают в Подгорновской средней школе, которая расположена на территории Республики Алтай, - пояснила помощник прокурора Республики Алтай Яна Туденева. - Администрация школы отказала им в горячем питании, поскольку они не предоставили документ из органов соцзащиты республики, что воспитываются в многодетной малообеспеченной семье. Но их семья стоит на учете как малообеспеченная в Алтайском крае. И в законе нет ограничений на получение горячего питания в зависимости от места проживания школьников.

Прокуратура опротестовала муниципальный нормативный акт, регламентирующий порядок организации питания школьников на территории Майминского района. Право детей на горячие обеды было восстановлено, а и. о. начальника управления образования Майминского района и директора Подгорновской школы, допустивших нарушения, привлекли к дисциплинарной ответственности.