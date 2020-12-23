На омской таможне задержали 400 поддельных пижам Louis Vuitton

Омские таможенники задержали крупную партию товаров с признаками контрафакта на границе России с Казахстаном.

- Мобильная группа Омской таможни остановила две фуры, которые перевозили из Киргизии контрафактную одежду Louis Vuitton оценочной стоимостью 25 миллионов рублей, - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Омской таможни.

В ходе досмотра в фурах были обнаружены мешки, в которых находилось 400 пижам, маркированных товарным знаком известного бренда. По данным таможни представитель правообладателя Louis Vuitton подтвердил факт нарушения прав на использование товарного знака.

В настоящее время материалы проверки переданы в полицию для принятия решения о возбуждении уголовного дела.