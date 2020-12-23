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23.12.2020 17:15
Рубрика: Общество

Новосибирец выставил древнюю ступу на продажу за 180 тысяч долларов

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

На одном из агрегаторов частных объявлений появилось сообщение о продаже древней ступы из бронзы. Владелец уверяет, что уникальный предмет был изготовлен приблизительно в XI веке, и просит за артефакт 180 тысяч долларов.

Фото: www.auto.ru
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По словам продавца исторической ценности, весит ступа 3,6 килограмма, а специальный анализ показал наличие в бронзе высокого содержания свинца. Этим химический состав сплава напоминает монеты Караханидского царства, и владелец предполагает, что ступа была отлита в период существования и на территории этого государства. В пользу этой версии якобы говорят и орнамент, которым украшена находка археологов, и благопожелания на арабском языке.

Мусульманское тюркское государство на территории Центральной Азии окончательно сформировалось к середине X века, а приблизительно в 1040 году распалось на два ханства. Автор объявления отмечает, что китайцы называли караханидов государством черных ханов. Арабская письменность получила здесь широкое распространение в конце X века.

Уникальная ступа не единственный дорогостоящий предмет, выставленный на продажу новосибирцем. В списке его объявлений есть, например, раритетное издание антологии Сергей Худекова "История танцев", вышедшее из печати в 1913-15 годах. Сибиряк продает только 1 и 3 тома, оценив их в 140 тысяч рублей. Также интерес коллекционеров может вызвать кусок янтаря, ограненный в форме "пламени революции" с выгравированным именем скончавшегося президента Венесуэлы Уго Чавеса.

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