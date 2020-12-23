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26.12.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Урок на миллион

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя № 290(8344)
По программе "Земский врач" господдержку получили 499 жителей Омской области, по проекту "Земский фельдшер" - 46 человек.
Земский учитель Сергей Рыжих признается, что работать в сельской школе становится интереснее. Фото: Светлана Сибина Земский учитель Сергей Рыжих признается, что работать в сельской школе становится интереснее. Фото: Светлана Сибина
Земский учитель Сергей Рыжих признается, что работать в сельской школе становится интереснее. Фото: Светлана Сибина

В этом году регион стал участником еще одной программы - "Земский учитель", которую уже окрестили праздником: к работе приступили первые десять педагогов-участников, которые получили миллион рублей и отправились преподавать в малые города и села. В числе первопроходцев - учитель математики Сергей Рыжих.

Фото: Аркадий Колыбалов
Минпросвещения продлит программу "Земский учитель"

- Конкурс "Земский учитель" стал настоящим спасательным кругом: на подъемные купили дом, - признался он. - Омская деревня Ульяновка приняла как родных. Школа хорошая, работы много. Веду математику с пятого по одиннадцатый класс плюс кружки. Директор помогла с работой жене. Зарплата 30 тысяч рублей плюс компенсации по ЖКХ.

Еще один "миллионер", земский доктор 27-летний Владимир Русалеев, уже три года трудится в детском отделении Горьковской районной больницы. Практиковаться начал, когда еще был студентом.

- В городе меня все устраивало, уезжать не собирался. Но в сельской клинике на пенсию ушел педиатр. Решил помочь и "завяз", - признался он "РГ". - Миллион разлетелся моментально. Вступил в ипотеку. Не будь этих денег, я бы вряд ли стал новоселом, - делится Владимир Русалеев. - Зарабатываю нормально, 55 тысяч рублей в месяц. Самые большие расходы идут на ипотеку.

Рабочий график врача расписан по минутам. Ежедневный прием - 30-40 детей, вызовы, дежурства, в том числе и в выходные, и по ночам. Его телефон сигналит беспрестанно. "Пациенты знают мой номер. Но по пустякам не звонят", - поясняет сельский педиатр.

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