"Ростелеком" поможет болельщикам хоккейной "Сибири" общаться выгоднее

"Ростелеком" в Новосибирске и хоккейный клуб "Сибирь" представляют уникальную возможность воспользоваться мобильной связью по тарифам, действующим только для болельщиков команды. Для этого цифровой провайдер помог организовать клубу услуги мобильной связи по модели виртуального оператора (Mobile Virtual Network Operator, MVNO).

"Хоккей в Новосибирске - это больше, чем просто спорт. Это дружеская атмосфера, единое сообщество болельщиков и преданность команде. Наш совместный проект объединит фанатов "Сибири" в особый закрытый клуб, участники которого будут общаться между собой и с другими абонентами по одним из самых выгодных тарифов на рынке. При этом все вопросы по обслуживанию абонентов "Ростелеком" берет на себя", - уточнил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала "Сибирь" - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО "Ростелеком".

Тарифные планы специальной линейки "Близкие" отличаются количеством СМС, гигабайтами мобильного интернета и числом бесплатных включенных минут на звонки на номера любых операторов по России. Фанаты хоккея могут выбрать один из четырех пакетов - "Партнер S", "Партнер M", "Партнер L" и "Партнер XL" - и всегда оставаться на связи. Например, тариф "Партнер М" с абонентской платой 300 рублей в месяц включает в себя 1000 минут разговоров, 100 СМС и 100 Гб мобильного трафика.

Кроме того, сим-карты будут оформлены в фирменном стиле клуба "Сибирь", а вместо привычного значка оператора болельщики будут видеть на экране надпись HCSIBIR. Управлять счетом, подключать и отключать дополнительные опции и следить за балансом абоненты смогут в бесплатном мобильном приложении "Мой Ростелеком".

Подробнее познакомиться с тарифами и условиями приобретения сим-карт можно во время домашних матчей хоккейной "Сибири" у представителей компании "Ростелеком", которые будут ждать болельщиков за фирменными промостойками.

Материал подготовлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"