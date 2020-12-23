"Ростелеком" поможет болельщикам хоккейной "Сибири" общаться выгоднее

"Хоккей в Новосибирске - это больше, чем просто спорт. Это дружеская атмосфера, единое сообщество болельщиков и преданность команде. Наш совместный проект объединит фанатов "Сибири" в особый закрытый клуб, участники которого будут общаться между собой и с другими абонентами по одним из самых выгодных тарифов на рынке. При этом все вопросы по обслуживанию абонентов "Ростелеком" берет на себя", - уточнил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала "Сибирь" - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО "Ростелеком".
Тарифные планы специальной линейки "Близкие" отличаются количеством СМС, гигабайтами мобильного интернета и числом бесплатных включенных минут на звонки на номера любых операторов по России. Фанаты хоккея могут выбрать один из четырех пакетов - "Партнер S", "Партнер M", "Партнер L" и "Партнер XL" - и всегда оставаться на связи. Например, тариф "Партнер М" с абонентской платой 300 рублей в месяц включает в себя 1000 минут разговоров, 100 СМС и 100 Гб мобильного трафика.
Кроме того, сим-карты будут оформлены в фирменном стиле клуба "Сибирь", а вместо привычного значка оператора болельщики будут видеть на экране надпись HCSIBIR. Управлять счетом, подключать и отключать дополнительные опции и следить за балансом абоненты смогут в бесплатном мобильном приложении "Мой Ростелеком".
Подробнее познакомиться с тарифами и условиями приобретения сим-карт можно во время домашних матчей хоккейной "Сибири" у представителей компании "Ростелеком", которые будут ждать болельщиков за фирменными промостойками.
Материал подготовлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"