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23.12.2020 14:50
Рубрика: Экономика

Самолет со сверхпроводниковым двигателем готовится к первому полету

Текст: Наталия Ячменникова
Российский самолет - летающая лаборатория с инновационным сверхпроводниковым электродвигателем - готовится к первым испытательным полетам в 2021 году.
Фото: ЦИАМ / ciam.ru Фото: ЦИАМ / ciam.ru
Фото: ЦИАМ / ciam.ru

В Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени С.А. Чаплыгина (СибНИА, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") на летательный аппарат установлен электрический двигатель на сверхпроводниках и выполнены его пробные запуски с воздушным винтом. Работы выполняются в рамках подготовки к летным испытаниям.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Как рассказали в Центральном институте авиационного моторостроения имени П.И. Баранова, электромотор является частью демонстратора гибридной силовой установки, которую разрабатывает ЦИАМ (также входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского"). Инновационный электродвигатель на высокотемпературных сверхпроводниках мощностью 500 кВт (679 л.с.) создан компанией "СуперОкс". Ранее он, как и другие узлы и системы демонстратора гибридной силовой установки, прошел комплекс испытаний на специальных наземных стендах.

Летающая лаборатория для летных испытаний создается на базе самолета Як-40.

- Этой работой ЦИАМ реализует один из важнейших проектов в современной авиации. Мы создаем и испытываем технологию будущего - гибридную силовую установку на базе высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП), - поясняет генеральный директор ЦИАМ Михаил Гордин. - Ее использование призвано решить ряд технологических вопросов, с которыми уже сейчас сталкивается воздушный транспорт. ЦИАМом и компанией "СуперОкс" проведен большой объем исследовательских, проектных и экспериментальных работ, теперь все разработанные научные и инженерные решения и их заявленные параметры и характеристики будут проверены летным экспериментом.

- Энергоэффективный двигатель для авиации - это то, над чем сегодня работают все ведущие авиаконцерны мира. Мы были первые, кто создал такой двигатель с применением ВТСП-технологии, первые показали его высокую эффективность. И сегодня мы первые собираемся приступить к испытаниям в составе летающей лаборатории. ВТСП позволяет в разы снизить массу электрических машин. Применение электродвижения в авиации снизит шум и потребление топлива. В перспективе 15-20 лет по мере усовершенствования технологий экономия может составить до 75%, - комментирует генеральный директор "СуперОкс" Сергей Самойленков.

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