В Красноярске задержали руководителей "лечебницы" для наркозависимых

По подозрению в истязании пациентов задержаны два учредителя некоммерческой организации "Центр Социальной Помощи "Спарта", действующего в селе Талое Ирбейского района Красноярского края.

Как сообщили сегодня в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону, на них заведено уголовное дело - двое мужчин подозреваются в том, что истязали лиц, страдавших наркотической и алкогольной зависимостью.

"По предварительной версии следствия, подозреваемые в период с 2015-го по 2017 годы в селе Талое организовали реабилитационный центр для лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью АНО ЦСП "Спарта". В процессе реабилитации они причиняли резидентам, многих из которых против воли поместили в данный центр родственники, телесные повреждения, ограничивали их в еде и лишали сна, обливали их холодной водой на улице, в том числе и в зимний период", - говорится в сообщении.

По этому делу в качестве потерпевших проходит 19 человек. Расследование продолжается - сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, и не исключают, что будут установлены другие факты преступной деятельности подозреваемых.