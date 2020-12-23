В Новосибирске открылся "Дом да Винчи". Это и ресурсный центр культурных и образовательных инициатив, и арт-платформа Новосибирской государственной областной научной библиотеки (НГОНБ), и единственная специализированная библиотека по искусству в Сибири.

"Дом да Винчи" - это еще и специализированная библиотека по искусству. Фото: Татьяна Кравченко

В просторном помещении на Коммунистической, 34 все сделано так, что, войдя, хочется задержаться. Полки с книгами, журналами, альбомами об искусстве - всего более восьмдесяти тысяч экземпляров, виниловыми пластинками, музыкальными нотами, причем старейшие из них дошли до нас с XVIII века. Здесь соседствуют электронные музыкальные инструменты и раритетное пианино, цифровая техника и проигрыватели пластинок.

- Мы хотели, чтобы у нас появилось необычное культурное пространство, в котором бы творческим людям было комфортно, чтобы у всех желающих была возможность реализовать собственные идеи в партнерстве с авторитетными российскими и международными деятелями искусства, которых мы намерены сюда приглашать, - отмечает директор НГОНБ Светлана Тарасова. - Сегодня молодые читатели возвращаются в библиотеки, мы становимся свободной площадкой, куда можно прийти без входного билета. Кто-то здесь найдет для себя место для работы, кто-то - для отдыха и чтения, кто-то захочет поучаствовать в программах, посетить концерты, лекции, выставки, которые здесь будут проводиться.

Здесь уже состоялся концерт "Молодежного оркестра", выставки работ художников Константина Прусова и Влада Рогулина.

Прежде чем открыть "Дом да Винчи", сотрудники областной библиотеки проделали огромную работу, привлекали к ней художников, дизайнеров, специалистов Новосибирского госуниверситета архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова. Проводили опрос посетителей, какой должна быть современная библиотека.

- В новом здании мы стираем устаревшие стереотипы о библиотеке. Главное - открытость, свобода творчества. Мы ориентировались на опыт финских коллег, когда само пространство способствует развитию творческой идеи. Здесь, как говорится, и цвет стен помогает. Хотим, чтобы люди приходили к нам как домой, - делится заместитель директора НГОНБ по проектной деятельности и развитию Анна Галеева.

Прямая речь

Анна Галеева, замдиректора НГОНБ по проектной деятельности и развитию:

- Почему библиотека назвала свое структурное подразделение в честь гения эпохи Возрождения? Леонардо да Винчи - универсальный человек, обладающий глубокими знаниями в самых разных дисциплинах. Его имя стало международным символом единства культурных открытий вне времени и пространства. Называя в его честь наш отдел искусств, мы хотим подчеркнуть универсальность и уникальность нового пространства, его содержание и возможности для жителей области.