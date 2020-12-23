В Новосибирске скончался выдающийся ученый Николай Добрецов

В Новосибирске ушел из жизни выдающийся российский ученый-геолог, доктор геолого-минералогических наук, академик Российской Академии наук Николай Леонтьевич Добрецов. Ему было 84 года.

С 1997 по 2008 годы он возглавлял Сибирское отделение РАН и в непростых для отечественной науки условиях сумел сохранить потенциал сибирской науки.

- Ушел великий ученый и великий человек! - отметил губернатор Андрей Травников. - Удивительно смелый, дотошный, целеустремленный исследователь, бесконечно преданный науке и при этом - заботливый, любящий супруг и отец.

Глава региона от своего имени и от имени членов правительства Новосибирской области выразил соболезнования родным и близким Николая Добрецова.

- Невосполнимую утрату понесла сибирская наука, развитию которой Николай Леонтьевич посвятил большую часть своей жизни. Уход академика Добрецова стал большой потерей для его последователей по всему миру - его научные труды широко известны в нашей стране и за ее пределами, - написал в соболезновании родным и близким мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Среди учеников Николая Добрецова - члены-корреспонденты РАН, множество докторов и кандидатов наук, развивающих его научные идеи.

Большую часть жизни Николай Леонтьевич посвятил изучению Сибири. Также проводил исследования в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, на Урале, Кипре, Кубе, в Индии, Иране, Пакистане, Таиланде, Омане, Малайзии, Японии, Албании и Китае. Участвовал в экспедициях научно-исследовательских судов в Тихом и Атлантическом океанах, опускался на дно озера Байкал и Атлантического океана (на глубину 5050 метров).

Академик Николай Добрецов - основатель и лидер научной школы "Глобальная геодинамика и корреляция геологических процессов эволюции Земли", под его руководством с 1997 года велась программа реструктуризации СО РАН.

Справка "РГ"

Николай Леонтьевич Добрецов родился 15 января 1936 года в Ленинграде. С красным дипломом окончил Ленинградский горный институт им. Г. В. Плеханова в 1957 году. В Сибирском отделении начал работать с 1960 года. В период 1980-1988 годов руководил Геологическим институтом в Улан-Удэ, с 1987 по 1988 - председатель президиума Бурятского научного центра СО АН СССР. В 1988 году избран директором Института геологии и геофизики СО АН СССР (1988-1990), затем - генеральным директором Объединенного института геологии, геофизики и минералогии СО РАН им. академика А. А. Трофимука (1990-2006), директором-организатором Института геологии и минералогии СО РАН (2005-2007). Почетный житель Новосибирска.