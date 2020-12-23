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23.12.2020 22:15
Рубрика: Происшествия

Семью не забывал

В отношении томского мэра Ивана Кляйна возбудили второе уголовное дело
Текст: Наталья Граф (Томск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8345)
Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении отстраненного от должности мэра Томска Ивана Кляйна. Его подозревают в превышении должностных полномочий - в интересах дочери Светланы.

По версии следствия, в 2015 году Кляйн дал указание начальнику департамента архитектуры и градостроительства предоставить участок его дочери без проведения торгов - для строительства дома. В результате она стала собственницей участка площадью 852 квадратных метра на улице Пастера. И вскоре возвела там коттедж. "Впоследствии между муниципальным образованием и дочерью мэра был заключен договор купли-продажи земельного участка по цене ниже рыночной стоимости", - сообщает СУ СКР по Томской области. Между тем по закону такие участки должны выставляться на открытый аукцион и предлагаться всем желающим их приобрести. Следствие считает, что в результате незаконного распоряжения Кляйна томский бюджет недополучил значительную сумму денег.

Фото: iStock
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Напомним, в отношении мэра уже возбуждено уголовное дело. По данным следователей, мэр приказал подчиненным внести в геоинформационную систему недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны у пивоваренной компании. Предполагается, что Кляйн действовал в интересах предприятия, гендиректором которого является его супруга. На нее также заведено уголовное дело - по статье о применении насилия в отношении представителя власти. По данным следствия, во время обыска она выбросила в окно подушку с находившимися внутри сведениями о финансовых счетах с крупными суммами.

В настоящее время по решению Кировского районного суда города Томска Иван Кляйн находится под арестом. Вину в совершенном преступлении он не признал.

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