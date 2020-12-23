В Сибири разработали первый мобильный газогенератор кислорода

Кооперация ученых из ФНПЦ "Алтай" и Томского государственного университета создала первый мобильный газогенератор кислорода, способный работать в экстремальных условиях.

Мобильная установка весом 1 кг получает энергию от обычных аккумуляторов. Всего за 10-15 минут прибор выдает до 250 литров кислорода высокой чистоты, пригодного для моментального использования.

Новый газогенератор не заменит стационарные кислородные станции в больницах. Но портативная версия будет незаменима в машинах скорой помощи или в вертолетах санавиации - для спасения больных с легочной недостаточностью при COVID-19. Мобильную установку также можно использовать в критических ситуациях - при ликвидации ЧС, при авариях на химических производствах или шахтах и для жизнеобеспечения пожарных и спасателей.

Одно из преимуществ газогенератора - морозостойкость. Мобильное устройство уже сегодня может работать при температуре до минус 30 градусов. Ученые планируют доработать прибор, чтобы его можно было применять и при более низких температурах. Например, в арктических экспедициях, в экстремальных условиях.

- Уникальность прибора в том, что он сразу поставляет высокочистый кислород комнатной температуры - его не нужно специально охлаждать перед использованием, - рассказывает один из разработчиков установки, проректор ТГУ по научной и инновационной деятельности Александр Ворожцов. - В отличие от существующих аналогов его не нужно перезаряжать каждые два года, потому что "начинка" в нем надежная и находится не под давлением.

Эксперименты ученых уже подтвердили, что прибор поставляет "точный" кислород - с концентрацией 99,5 процента. Это первый газогенератор кислорода в мире, который вырабатывает с одного килограмма топлива до 250 литров низкотемпературного кислорода.

В настоящее время разработчики оформляют патент на свое изобретение, прототип прибора готовится к сертификации.