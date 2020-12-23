В Сибири разработали первый мобильный газогенератор кислорода

Новости

В центре Москвы найдено тело женщины 08:55
Неизвестный убил трех жандармов на юге Франции 08:47
В тюменском селе при пожаре погибли оставшиеся без присмотра дети 08:34
Месси не ожидал превзойти рекорд Пеле 08:11
Площадь защитных лесов достигла 284,6 млн гектаров 08:00
Гинер высказался об увольнении главного тренера ЦСКА Ганчаренко 07:52
Трамп помиловал охранников, виновных в массовом убийстве мирных иракцев 07:49
Посольство РФ: Москва призывает США продлить ДСНВ на благо всего мира 07:41
Переговоры между ЕС и Британией могут продлиться в 2021 году 07:25
В районах Таиланда зафиксировано сильное загрязнение воздуха 07:11
В Израиле пройдут четвертые за два года досрочные парламентские выборы 06:59
Биолог: Закрытие границ не сдержит распространение новых версий вируса 06:57
В Забайкалье ввели новые ограничения на новогодние праздники 06:33
Филиппины запретят авиарейсы из Великобритании 06:31
Врачи: Подарок может стать источником распространения COVID-19 06:26
В Южной Корее ограничили работу птицеферм 05:56
В Якутии запустили устойчивый к морозам ветродизельный комплекс 05:39
Байдену передадут аккаунт президента США в Twitter без подписчиков 05:26
Биолог оценила новый штамм коронавируса 05:04
В Хорватии из-за коронавируса запретили передвижение по стране 04:54
В Приамурье врачи извлекли иголку из сердца мужчины 04:43
Трамп не подписал закон об экономической помощи во время пандемии 04:33
В Дании назвали дату начала работ по укладке "Северного потока-2" 04:23
В США пассажиры открыли дверь самолета и выпрыгнули из него на ходу 03:40
В Эквадоре обнаружены новые разновидности коронавируса 03:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Корреспондент "РГ" проверяет на себе вакцину от ковида
Корреспондент "РГ" проверяет на себе вакцину от ковида
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
23.12.2020 08:26
Рубрика: Общество

В Сибири разработали первый мобильный газогенератор кислорода

Текст: Наталья Граф (Томск)
Кооперация ученых из ФНПЦ "Алтай" и Томского государственного университета создала первый мобильный газогенератор кислорода, способный работать в экстремальных условиях.
Фото: Пресс-служба ТГУ Фото: Пресс-служба ТГУ
Фото: Пресс-служба ТГУ
Фото: Пресс-служба ФИЦ ИЦиГ СО РАН
Новосибирские ученые выяснили, почему коровы не мерзнут зимой

Мобильная установка весом 1 кг получает энергию от обычных аккумуляторов. Всего за 10-15 минут прибор выдает до 250 литров кислорода высокой чистоты, пригодного для моментального использования.

Новый газогенератор не заменит стационарные кислородные станции в больницах. Но портативная версия будет незаменима в машинах скорой помощи или в вертолетах санавиации - для спасения больных с легочной недостаточностью при COVID-19. Мобильную установку также можно использовать в критических ситуациях - при ликвидации ЧС, при авариях на химических производствах или шахтах и для жизнеобеспечения пожарных и спасателей.

Одно из преимуществ газогенератора - морозостойкость. Мобильное устройство уже сегодня может работать при температуре до минус 30 градусов. Ученые планируют доработать прибор, чтобы его можно было применять и при более низких температурах. Например, в арктических экспедициях, в экстремальных условиях.

- Уникальность прибора в том, что он сразу поставляет высокочистый кислород комнатной температуры - его не нужно специально охлаждать перед использованием, - рассказывает один из разработчиков установки, проректор ТГУ по научной и инновационной деятельности Александр Ворожцов. - В отличие от существующих аналогов его не нужно перезаряжать каждые два года, потому что "начинка" в нем надежная и находится не под давлением.

Эксперименты ученых уже подтвердили, что прибор поставляет "точный" кислород - с концентрацией 99,5 процента. Это первый газогенератор кислорода в мире, который вырабатывает с одного килограмма топлива до 250 литров низкотемпературного кислорода.

В настоящее время разработчики оформляют патент на свое изобретение, прототип прибора готовится к сертификации.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край СФО Томская область

Главное сегодня

В Дании назвали дату начала работ по укладке "Северного потока-2"
Биолог оценила новый штамм коронавируса
Орешкин возглавил совет директоров Первого канала
Попова: В России британский штамм коронавируса не обнаружен
Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации