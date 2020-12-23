Депутаты Думы Ставрополья поддержали развитие курортной сферы края

Инфраструктура курортных городов, перспективы их долгосрочного развития и создание новых здравниц - в числе приоритетных вопросов деятельности комитета Думы Ставропольского края по экономическому развитию, собственности, торговле, инвестициям, курортам и туризму.

Одним из ключевых решений краевой Думы в 2020 году стало принятие регионального закона, которым утверждена Стратегия социально-экономического развития города-курорта Кисловодска до 2035 года. Документ был детально проработан депутатами совместно с органами исполнительной власти и общественными организациями. Прежде всего он нацелен на укрепление курортного потенциала города и расширение возможностей оздоровительного туризма на территории Кисловодска.

Планируется модернизация инженерной системы, в том числе водо- и теплоснабжения, улучшение работы общественного транспорта, обеспечение условий для роста туристического потока и расширение перечня оказываемых услуг гостям курорта. Очень важно, что стратегия предусматривает и пространственное развитие города, и включает в себя задачи по сохранению его богатой исторической архитектуры.

В текущем году парламентарии поддержали решение, благодаря которому будет реконструирована одна из старейших здравниц Кавказских Минеральных Вод, объект культурного наследия - санаторий "Кисловодск". В рамках соглашения по программе государственно-частного партнерства инвестор планирует вложить 1,8 миллиарда рублей в реконструкцию здания и сохранить его исторический облик. В результате реализации проекта в 2023 году будет создана современная и высокоэффективная курортная здравница емкостью 460 койко-мест с уровнем классификации по российским стандартам "4 звезды". Ввод санатория в эксплуатацию позволит создать 380 рабочих мест.

Депутаты продолжили контроль за развитием курортов и туризма в крае, в том числе и над реализацией закона о курортном сборе. Краевой парламент утвердил ряд соглашений с городами-курортами, которые позволили на средства сбора продолжить работы по ремонту и реконструкции объектов курортной инфраструктуры.

- Развитие курортов - один из основных приоритетов работы нашего комитета и Думы Ставропольского края. Все законодательные решения 2020 года направлены на повышение туристической привлекательности региона Кавказских Минеральных Вод, совершенствование инфраструктуры и улучшение качества жизни в курортных городах, - отметил председатель комитета Думы Ставропольского края по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности Валерий Назаренко.

Закон о курортном сборе успешно реализуется на территории Ставропольского края с 2018 года. Участниками эксперимента являются четыре города Кавказских Минеральных вод: Ессентуки, Пятигорск, Железноводск и Кисловодск.

Ставрополье является единственным регионом среди субъектов Российской Федерации, реализующим эксперимент по курортному сбору.

С помощью средств сбора - их с 2018 года поступило более 600 миллионов рублей - было приведено в порядок 30 объектов курортной инфраструктуры. В том числе отремонтирована большая часть Курортного парка в Ессентуках, в Пятигорске произведены реконструкция парка "Цветник" и нескольких фонтанов, а также ремонт подпорной стены укрепления скалы "Поющего" фонтана. В Железноводске отремонтировали Нижнюю каскадную лестницу, в Кисловодске - скверы по Курортному бульвару. Также в городе завершается благоустройство Мемориального комплекса "Журавли".