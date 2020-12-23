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23.12.2020 17:14
Рубрика: Власть

Грозненской бригаде вручили Боевое знамя

Текст: Михаил Фалалеев
Знаменитая бригада Росгвардии, дислоцирующаяся в Грозном, получила почетный знак отличия, завоеванный подвигами и кровью ее бойцов, - Боевое знамя.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил "РГ", что директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов вручил отдельной ордена Жукова бригаде оперативного назначения Боевое знамя нового образца. Воинский ритуал состоялся на плацу воинской части. При вручении этого героического символа присутствовали представители командования округом и бригадой, ветераны, военнослужащие соединения и члены их семей, руководители взаимодействующих ведомств.

Фото: Пресс-служба ЗВО
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Генерал армии Виктор Золотов подчеркнул, что боевые традиции, обеспечивающие преемственность поколений и сплочение воинского коллектива, с давних пор выступают важнейшими составляющими в жизнедеятельности любой военной организации. Одним из таких ритуалов является вручение боевого знамения, официального символа воинской части, олицетворяющего ее честь, доблесть, славу и боевые традиции. Он поздравил личный состав соединения с этим знаменательным днем, который по праву займет особое место в истории бригады, которая 1 ноября отметила свое 20-летие со дня образования.

Директор Росгвардии обратил особое внимание на то, что все это время соединение являлось надежным гарантом обеспечения безопасности в регионе. Наряду с охраной правопорядка, воины бригады активно участвуют в проведении специальных контртеррористических операций, содействуют в охране государственной границы, обеспечивают осуществление гуманитарных мероприятий. Бригада всегда находится на передовой борьбы с преступностью и терроризмом, неизменно успешно, с достоинством и честью решает важные и ответственные задачи.

Напомним, в 2011 году Указом Президента РФ 46-й отдельной бригаде оперативного назначения вручен орден Жукова. Двум подразделениям соединения присвоено имя Героя Российской Федерации А.-Х. Кадырова.

Генерал армии Виктор Золотов объявил благодарность личному составу за профессиональное исполнение воинского долга и выразил самые теплые пожелания крепкого здоровья, дальнейших успехов, личного счастья и удачи, благополучия военнослужащим и их семьям.

Официальный символ бригады, олицетворяющий честь, доблесть, славу и боевые традиции, а также Грамота Президента России были переданы командиру соединения полковнику Сергею Задорожному.

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