"Учитель высшей категории в сельской местности при нагрузке 18 часов (об этом пишет Сергей Петрович Степанченко) получает столько же, сколько получает уборщица в этом же учебном заведении", - процитировал Владимир Путин.

Президент высказал предположение, что зарплату уборщицы, скорее всего, подняли до уровня МРОТ, но надо было одновременно поднять и уровень заработной платы для других категорий, а это не сделано из-за бюджетных ограничений. И попросил правительство обратить внимание на ситуацию и не считать ее нормальной.

Пресс-конференция только закончилась, а губернатор Ставрополья Владимир Владимиров уже сообщил, что учителя нашли - им оказался преподаватель ОБЖ из школы N 14 села Орловка, которое находится в 10 километрах от административного центра района - Буденновска. К педагогу сразу отправился глава Буденновского муниципального округа, а минобразования региона получило прямое поручение срочно организовать проверку начисления зарплат в школах по всему Ставропольскому краю.

Уже на следующий день на встречу с учителями школы N 14 в Орловку приехал министр образования края

С Сергеем Степанченко, автором того самого обращения, встретились глава Буденновска Андрей Соколов и директор школы N 14 села Орловка Виктория Лабовская.

"В ходе беседы выяснилось, что в обращении Сергей Петрович говорил о своей супруге, которая работает преподавателем в том же учебном заведении", - написал позже Соколов в своем аккаунте в Instagram.

Оказалось, что преподавателю стало обидно не за себя, а за свою жену - Марию Степанченко. Она 28 лет проработала учителем истории в Орловке. Сейчас ее нагрузка действительно составляет 18 часов в неделю, она ведет уроки в шестых и девятых классах. Но ведь все понимают, что 18 часов длятся только уроки, а еще нужно подготовить их план, проверить домашние работы...

И уже утром в пятницу, на следующий день после пресс-конференции президента, на встречу с учителями школы N 14 в Орловку приехал краевой министр образования Евгений Козюра.

- На уровне именно Ставропольского края решить этот вопрос сейчас, наверное, сложно. Даже в ответе президента прозвучало, что вопрос будет решаться в масштабе всей страны. Оклад учителя - восемь тысяч, а уборщицы - три-четыре тысячи, соответственно, ей до МРОТ доплачивают, - сказал министр.

Самого же Сергея Степанченко ответ президента в прямом эфире очень обрадовал.

- Президента я услышал, и его ответ меня удовлетворил. Он сказал, что эта проблема будет решаться и ее необходимо решить. И руководство края подключилось тут же. Я не ожидал, конечно, что приедет министр разговаривать, - признался учитель.

Тем временем

Пока рано говорить, что покажет проверка зарплат в регионе, но по опыту прошлых обращений можно судить, что проведут ее досконально. Об итогах губернатор Ставрополья потребовал доложить ему лично.