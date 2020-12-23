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23.12.2020 15:27
Рубрика: Власть

Уравниловка в Орловке

На Ставрополье после пресс-конференции президента началась проверка зарплат в школах
Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 290(8344)
Случайно выбранное обращение одного из российских учителей к президенту на большой пресс-конференции в минувший четверг заставило сильно понервничать ставропольских чиновников. Главе государства был задан вопрос: почему зарплата учителя в сельской школе равна зарплате уборщицы. Быстро выяснили, что автор обращения работает в селе Орловка Буденновского района края, а его вопрос был выбран из целой пачки подобных.

"Учитель высшей категории в сельской местности при нагрузке 18 часов (об этом пишет Сергей Петрович Степанченко) получает столько же, сколько получает уборщица в этом же учебном заведении", - процитировал Владимир Путин.

Президент высказал предположение, что зарплату уборщицы, скорее всего, подняли до уровня МРОТ, но надо было одновременно поднять и уровень заработной платы для других категорий, а это не сделано из-за бюджетных ограничений. И попросил правительство обратить внимание на ситуацию и не считать ее нормальной.

Пресс-конференция только закончилась, а губернатор Ставрополья Владимир Владимиров уже сообщил, что учителя нашли - им оказался преподаватель ОБЖ из школы N 14 села Орловка, которое находится в 10 километрах от административного центра района - Буденновска. К педагогу сразу отправился глава Буденновского муниципального округа, а минобразования региона получило прямое поручение срочно организовать проверку начисления зарплат в школах по всему Ставропольскому краю.

Уже на следующий день на встречу с учителями школы N 14 в Орловку приехал министр образования края

С Сергеем Степанченко, автором того самого обращения, встретились глава Буденновска Андрей Соколов и директор школы N 14 села Орловка Виктория Лабовская.

Фото: iStock
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"В ходе беседы выяснилось, что в обращении Сергей Петрович говорил о своей супруге, которая работает преподавателем в том же учебном заведении", - написал позже Соколов в своем аккаунте в Instagram.

Оказалось, что преподавателю стало обидно не за себя, а за свою жену - Марию Степанченко. Она 28 лет проработала учителем истории в Орловке. Сейчас ее нагрузка действительно составляет 18 часов в неделю, она ведет уроки в шестых и девятых классах. Но ведь все понимают, что 18 часов длятся только уроки, а еще нужно подготовить их план, проверить домашние работы...

И уже утром в пятницу, на следующий день после пресс-конференции президента, на встречу с учителями школы N 14 в Орловку приехал краевой министр образования Евгений Козюра.

- На уровне именно Ставропольского края решить этот вопрос сейчас, наверное, сложно. Даже в ответе президента прозвучало, что вопрос будет решаться в масштабе всей страны. Оклад учителя - восемь тысяч, а уборщицы - три-четыре тысячи, соответственно, ей до МРОТ доплачивают, - сказал министр.

Самого же Сергея Степанченко ответ президента в прямом эфире очень обрадовал.

- Президента я услышал, и его ответ меня удовлетворил. Он сказал, что эта проблема будет решаться и ее необходимо решить. И руководство края подключилось тут же. Я не ожидал, конечно, что приедет министр разговаривать, - признался учитель.

Тем временем

Пока рано говорить, что покажет проверка зарплат в регионе, но по опыту прошлых обращений можно судить, что проведут ее досконально. Об итогах губернатор Ставрополья потребовал доложить ему лично.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Большая пресс-конференция Владимира Путина-2020

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