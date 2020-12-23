Как расставлялись приоритеты законодательной деятельности в ситуации пандемии на Ставрополье и что было главным в работе над бюджетом? Итоги года подводим вместе с председателем Думы Ставропольского края Геннадием Ягубовым.

Геннадий Ягубов: В работе над бюджетом края было важно обеспечить поддержку экономики и социальные гарантии для ставропольцев. Фото: Олег Сергеев

Геннадий Владимирович, 2020-й стал, как многие сейчас говорят, "проверкой на прочность" для органов власти. С одной стороны, пандемия существенно затрудняла работу, а с другой - руководство страны ставило перед регионами масштабные задачи. Как справились?

Геннадий Ягубов: Конечно, год был непростой, но он заставил мобилизоваться. Дума Ставрополья провела 15 заседаний и приняла 162 закона - в два раза больше, чем планировалось изначально. Использовали новые технологии и форматы работы. Это позволило своевременно обеспечить законодательную базу для принятия самых важных решений.

Главная задача, которая стояла перед краевой властью, - защитить людей и поддержать экономику. Руководство страны обеспечило колоссальную поддержку. Только на мероприятия по противодействию распространению ковид-инфекции на Ставрополье было выделено более 8,5 миллиарда рублей, шесть из которых - это помощь федерального центра.

Чтобы поддержать жизненно важные отрасли, Дума семь раз вносила изменения в бюджет 2020 года. В самом начале депутаты поддержали предложение губернатора Владимира Владимирова о сокращении расходов на проведение массовых мероприятий и содержание органов власти. Высвободившиеся средства были перенаправлены в резервный фонд правительства края, общий бюджет которого за время пандемии превысил 2 миллиарда рублей.

Я считаю, что при содействии федерального центра и при эффективном планировании расходов удалось обеспечить поддержку производства и выполнить социальные обязательства.

Какие из принятых законов вы считаете наиболее важными?

Геннадий Ягубов: Уверен, что неважных законов не бывает, но приоритеты расставила пандемия. Безусловно, на первом месте поддержка медицинских учреждений. В числе первых регионов страны наш край законодательно закрепил региональные выплаты медицинским работникам в случае заражения коронавирусом и семьям медиков в случае трагического исхода.

Принят закон о предоставлении семьям с доходом ниже регионального прожиточного минимума ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. В крае более 84 тысяч получателей выплат.

Сумма, направленная на поддержание экономики края, составила порядка 11 миллиардов рублей. Почти половина средств была адресована малому и среднему бизнесу. Принят пакет налоговых льгот - снижены налоговые ставки и арендная плата за объекты государственной собственности, предоставлена отсрочка по уплате налогов, продлены до 2024 года налоговые каникулы для начинающих предпринимателей.

А как перенесли ограничения курорты Кавминвод?

Геннадий Ягубов: Пандемия повлияла на турпоток. Этой весной на курортах пришлось на два месяца приостановить прием отдыхающих. Главное, что удалось сохранить штат санаториев, здравниц и гостиничного сектора, который с первого июля возобновил работу с соблюдением всех необходимых санитарных требований.

На сегодняшний день в регионе уже отдохнуло более 350 тысяч человек. Сейчас курорты КМВ по количеству бронирований находятся в числе самых популярных российских мест для отдыха.

Потери курортного сбора, который мы взимаем с 2018 года, конечно, есть. Тем не менее в бюджет уже поступило более 154 миллионов рублей, они пойдут на развитие курортной инфраструктуры. Думаю, что санаторно-курортный комплекс преодолеет последствия пандемии, но на это нужно время.

На финансирование социальной отрасли в 2021 году направлено почти 69 процентов расходной части бюджета

Известно, что край оперативно выполнил поручение президента России обеспечить школьников бесплатным горячим питанием.

Геннадий Ягубов: Да, по инициативе губернатора мы уже в нынешнем году выделили на это из бюджета более 600 миллионов рублей, и начиная с сентября все учащиеся младших классов получают бесплатное питание. В сложившейся ситуации это стало большой поддержкой для многих семей. В 2021 году сумма на обеспечение школьников горячим питанием составит порядка 1,4 миллиарда рублей.

Главное событие в конце года - это принятие бюджета. Справится ли с новыми проблемами бюджет Ставрополья?

Геннадий Ягубов: Для всех, кто работал над главным финансовым документом региона, было важно обеспечить поддержку экономики и социальные гарантии для ставропольцев. Конечно, бюджет формировался с учетом противостояния пандемии.

Мы провели слушания, в которых приняли участие более 740 человек. Свои замечания и предложения высказали представители органов исполнительной власти, муниципалитетов, лидеры общественности и жители Ставрополья. Понимаем важность такого взаимодействия. За каждой строкой бюджета - реальные люди, каждая статья - это решение конкретных вопросов, которые ставят жители края. Депутаты вместе с органами исполнительной власти детально проработали все параметры.

На следующий год доходы бюджета составят 129,6 миллиарда, расходы - 133,5 миллиарда. Дефицит - 3,9 миллиарда рублей, который планируется покрыть за счет остатков средств с прошлого года.

Безусловно, бюджет социально ориентирован, иначе быть не может! Мы сохранили социальные выплаты с учетом индексации. На финансирование социальной отрасли в 2021 году направлено почти 69 процентов расходной части бюджета - около 87 миллиардов рублей.

Порядка 48 миллиардов рублей пойдут на социальное обслуживание населения и поддержку граждан. В несколько раз увеличено финансирование программы социального контракта - на это край получил боле 600 миллионов. Мы понимаем, что это реальная возможность для тысяч ставропольских семей преодолеть трудную жизненную ситуацию и улучшить свое материальное положение.

29 миллиардов рублей направлено на образование. Предусмотрены средства на строительство 14 детских садов, трех новых школ.

Серьезные суммы будут вложены в здравоохранение. С учетом средств Терфонда обязательного медицинского страхования - почти 49 миллиардов. Средства пойдут на лечение граждан, организацию стационарной и амбулаторной медицинской помощи, работу служб скорой помощи, борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.

Геннадий Владимирович, Ставрополье активно участвует в реализации нацпроектов края. Какие плюсы проектного подхода вы видите?

Геннадий Ягубов: Проектное финансирование помогает планировать. Есть четко определенная цель, время, перечень мероприятий и средства. На практике мы видим, что пандемия не остановила работу по нацпроектам: продолжилось строительство медучреждений, школ, детских садов, расширение дорожной сети, благоустройство территорий. В следующем году на реализацию нацпроектов в бюджете заложено 16,5 миллиарда рублей. Из них 4,5 миллиарда - средства региональной казны, выделенные сверх необходимого финансирования. Уверен, что темпов Ставропольский край не снизит.

Символично, что в год 75-летия Победы патриотические инициативы Думы Ставрополья получили поддержку на федеральном уровне.

Геннадий Ягубов: Это так. Мы рады, что по инициативе Ставропольского края в России появился новый День воинской славы. Нас поддержала Межпарламентская Ассоциация СКФО, законодательные собрания субъектов. Отдельное спасибо коллегам из Госдумы и Совета Федерации. В июле 2020 года глава государства подписал федеральный закон, и мы всей страной впервые отметили девятого октября День разгрома советскими войсками немецко-фашистских соединений в Битве за Кавказ.

Наш президент неоднократно говорил, что переписывание истории делается в целях политической конъюнктуры. Мы должны противостоять этому, гордиться своей страной и сохранить нашу историческую память. Это и стало основной идеей форума, который провела краевая Дума. Он объединил законодателей, ученых, общественников из регионов СКФО и ЮФО.

Геннадий Владимирович, номер выходит в канун новогодних праздников. Каков ваш прогноз на грядущий год и что пожелаете нашим читателям?

Геннадий Ягубов: Я оптимист и уверен, что мы справимся со всеми трудностями. Год был сложный, но он еще раз напомнил нам о том, как важно работать в команде, ценить доброту, взаимопомощь и общение с близкими. Я хочу пожелать всем здоровья. Пусть наступающий год сохранит все достижения и принесет хорошие вести!