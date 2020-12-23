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23.12.2020 19:13
Рубрика: Происшествия

Установлены личности грабителей банка, ранивших полицейского в Краснодаре

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Правоохранители установили личности подозреваемых, которые в среду совершили вооруженный налет на банк в Краснодаре и ранили преследовавшего их сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кубани.

Фото: Владимир Аносов/РГ
На Кубани грабители банка устроили стрельбу и ранили полицейского

По информации полиции краевого центра, за совершение противоправных действий разыскиваются мужчины в возрасте 43 и 35 лет. Оба - худощавого телосложения, славянской национальности, на лицах ссадины, у одного волосы светлые, легкая щетина. Одет: в спортивный костюм синего цвета, кожаная куртка черная, футболка с логотипом "FIFA". Полицейские предупреждают, что оба грабителя могут быть вооружены.

Напомним, сегодня около четырех часов утра трое мужчин угнали ВАЗ-2112 и на этой машине приехали в отделение одного из банков, расположенных на улице Атарбекова, 24 - одной из самых оживленных в городе. Здесь налетчики взломали двери, вошли в помещение и украли платежный терминал.

Автомобиль, на котором они попытались скрыться, обнаружили правоохранители. Во время погони бандиты стали отстреливаться из оружия, которое пока не установлено, и в результате ранили одного из полицейских в правое бедро (ему уже оказана необходимая помощь).

Но затем налетчики были снова настигнуты патрульной машиной. В результате перестрелки один из подозреваемых был задержан полицейскими. Им оказался 46-летний приезжий. Двое его подельников объявлены в розыск. Заведено уголовное дело. Объявлен план "Перехват". На данный момент на всех выездах из Краснодара образовались громадные пробки: полицейские досматривают все автомобили.

Полиция обратилась к жителям Кубани с таким призывом. Если вы располагаете информацией о личности или местонахождении указанного гражданина, убедительная просьба сообщить её в отдел полиции (Прикубанский округ) Управления МВД России по городу Краснодару или по телефонам: 8 (861) 250-84-18, 8 (861) 226-52-22, 8 (861) 226-39-44, 8(918) 286-08017, или 102.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО ЮФО ЮФО Краснодарский край

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