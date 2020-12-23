В Краснодаре из-за ограбления банка перекрыли все выезды из города

В Краснодаре полиция перекрыла все выезды из города из-за дерзкого ограбления банка. В Главке МВД России по краю подтвердили происшествие, но отказались сообщить подробности.

По данным источников из правоохранительных органов, ограбление произошло рано утром 23 декабря, сейчас налетчиков разыскивает полиция.

Сообщается, что в преступлении участвовали трое мужчин, их успели снять камеры наружного наблюдения. Около 4.00 утра они угнали ВАЗ-2112 на улице Герцена, 81 и на этой машине приехали в отделение одного из банков города на улице Атарбекова, 24. Там налетчики взломали двери, вошли в помещение и забрали платежный терминал. По данным полиции, грабители могут быть вооружены - у них пистолет и граната.

К расследованию инцидента привлечены сотрудники следственного комитета РФ.

Полиция перекрыла все выезды из города и, по рассказам очевидцев, досматривает каждую машину, выезжающую из Краснодара. Из-за этого на главных автомагистралях выездов из города образовались многокилометровые пробки. В том числе машины стоят в обоих направлениях на Тургеневском и Яблоновском мостах.