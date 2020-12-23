Более 600 петербургских учителей сделали первую прививку от COVID-19

В Петербурге следом за медиками начали вакцинировать от COVID-19 педагогов. Первую прививку сделали 615 сотрудников системы образования.

Как сообщили "РГ" в комитете по образованию, пока что речь идет об одной прививке, через 21 день предстоит вторая, так как вакцина "Спутник-V" двухэтапная.

Первыми прививаются те работники системы образования, которые более других контактируют с большим числом детей и взрослых. Это учителя 5-11 классов, педагоги профессионального образования, руководители образовательных учреждений. Следом за ними вакцинироваться смогут учителя начальных классов, работники дошкольных учреждений и детских оздоровительных лагерей.

В комитете по образованию напомнили, что вакцинация против коронавируса - сугубо добровольная.

Пока что прививают сотрудников в возрасте до 60 лет и лишь тех, кто не имеет противопоказаний.