Брассисты из России и Украины - Евгения Чикунова и Илья Шиманович - стали обладателями главного приза "Кубка Владимира Сальникова", который завершился в Санкт-Петербурге. Спортсмены получили авторские статуэтки в виде "Серебряной акулы".

Евгения Чикунова всего несколько дней назад в том же бассейне ставила рекорды на чемпионате России. В рамках "Кубка Сальникова" она набрала максимальное количество очков FINA среди всех участников после заплыва на 200 м брассом, показав результат 2.18,03 (926 очков).

От Ильи Шимановича тоже ждали быстрых секунд, потому что перед поездкой в Россию он проплыл 100 м брассом быстрее мирового рекорда на чемпионате Белоруссии - за 55,34 секунды. В Питере он финишировал за 56,04 (977 очков).

Отметим еще и результат Андрея Минакова на дистанции 100 м баттерфляем. Теперь новый юношеский рекорд Европы равняется 50,12 секунды. Всего на "Кубке Владимира Сальникова" было установлено девять рекордов. Пять раз были обновлены лучшие результаты соревнований. Причем трижды это делал Илья Шиманович. Трижды фиксировались юношеские рекорды России.

Президент Всероссийской федерации плавания, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников, подводя итоги турнира, пожалел только об одном: из-за ограничительных мер заплывы проходили при пустых трибунах. Хотя поболеть за пловцов все-таки можно было - по онлайн-трансляции.

- Наши спортсмены показали отличные результаты, создали замечательную атмосферу спортивного праздника, - цитирует Сальникова пресс-служба турнира. - Но хотелось бы, чтобы на следующий год трибуны были заполнены зрителями.