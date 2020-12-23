Коронавирусные ограничения сократили число посетителей "Гатчины" в 2020 году вдвое. Несмотря на это, директор музея Василий Панкратов не собирается переводить работу государственного музея-заповедника (ГМЗ) в онлайн - "Гатчиной" разрабатывается проект новой экспозиции, маршруты и экскурсии на 2021 год, реставрируются и ремонтируются культурные объекты. А в новогодние каникулы музей намерен даже возместить потерянную за год прибыль.

Весной, когда музей был закрыт для посетителей, ГМЗ работал виртуально и параллельно прорабатывал программы, которые музей смог бы провести на открытом воздухе: традиционные парковые маршруты, старинные игры, экскурсию "Российская история из окон Гатчинского дворца", прогулку по декоративному огороду в оранжерее.

Уже осенью были открыты комнаты Николая I, а сейчас ведутся работы в Арсенальном зале (самом большом в Гатчинском дворце), реставрируются фасады Кухонного каре, восстанавливается терраса-пристань, разрешения на ремонт которой музей добивался десять лет.

Также ГМЗ планирует создание в Приоратском дворце научно-интерактивной экспозиции и тематического музея Мальтийского ордена: дворец был построен в 1799 году для приора ордена по распоряжению императора Павла I.

У музея есть все шансы стать таким же популярным у туристов, как «Петергоф» или «Царское Село»

Хотя в этом году не удалось провести знаковые для музея массовые мероприятия ("Ночь музыки в Гатчине", "Ночь света в Гатчине", "Новогодняя кутерьма", художественная ярмарка на плацу), Гатчина собирается улучшить свое финансовое положение во время каникул. Работать в новогодние праздники ГМЗ "Гатчина" может позволить официальное разрешение - в области эпидемиологическая ситуация лучше, чем в Петербурге, хотя музей и находится в красной зоне. Тем самым музей-заповедник может стать единственным работающим в период с 30 декабря по 10 января учреждением культуры.

В этот период ГМЗ "Гатчина" планирует ужесточить требования к посещению музея, чтобы обезопасить жизнь и здоровье посетителей и не нарушать правил работы во время пандемии: продажа билетов будет осуществляться только онлайн, чтобы на входе не образовывались очереди, будут организовываться туристические группы не более пяти человек, посещение музея будет ограничено конкретными временными рамками. И, несмотря на то что из-за новых правил музей не сможет принять большого числа посетителей, письменного разрешения на работу на новогодние праздники ГМЗ "Гатчина" пока не получил. .

Кстати

Василий Панкратов уверен, что, если Гатчина все-таки станет столицей Ленинградской области в 2022 году, музей сможет принимать до миллиона посетителей в год, став таким же популярным, как "Царское Село" или "Петергоф".