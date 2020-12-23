В 2020 году около 80 тысяч человек смогли найти работу с помощью Службы занятости населения Санкт-Петербурга. Противоэпидемические ограничения перевели большинство традиционных мероприятий по трудоустройству - таких, как ярмарки вакансий и специализированные форумы - в онлайн-формат, однако у "дистанционки" обнаружились свои плюсы. Например, говорят в Службе занятости населения, существенно вырос охват аудитории.

С началом пандемии Петербург столкнулся с взрывным ростом безработицы. Точнее, с взрывным ростом количества зарегистрированных безработных: очень многие из тех, кто ранее предпочитал не связываться с получением официального статуса и предложений работы, заинтересовались повышенным размером пособия. Сейчас количество официальных безработных сокращается, вместо 108 тысяч человек, зарегистрированных в пиковый период, в базах соискателей значится около 97 тысяч.

Однако объективно ситуация все-таки тоже обострилась, так как работа многих предприятий была приостановлена. Людей переводили на сокращенный график или отправляли в бессрочный отпуск, предлагали уволиться по собственному желанию. Для них при участии федерального центра была разработана и запущена программа переобучения по специальностям, в которых сегодня наиболее нуждаются петербургские работодатели. Перечень довольно велик - от сферы IT и транспорта до делопроизводства и дизайна. До конца года обучение, которое ведется по самым высоким стандартам - стандартам WorldSkills - прошли почти три тысячи человек.

- Этот образовательный проект является дополнительной мерой поддержки петербуржцев, которые из-за коронавирусной инфекции оказались в трудной жизненной ситуации, - отметила Юлия Горохова, директор Центра занятости населения Санкт-Петербурга. - Большой выбор современных образовательных программ и обучение на площадках, организованных по международным стандартам WorldSkills, дают отличный шанс для повышения квалификации или смены сферы деятельности.

Одновременно город стал испытывать повышенную потребность в работниках определенных специальностей. В разы вырос спрос на курьеров, упаковщиков, работников склада. Но главное - на медицинских работников. Поэтому в мае Служба занятости населения впервые провела в онлайн-формате отраслевое мероприятие по поиску работы "Ярмарка вакансий 2020. Здравоохранение". Как пояснила Юлия Горохова, "это направление было выбрано в числе первых потому, что оно касается всех нас".

- К началу ярмарки в нашей базе было около 1,5 тысячи вакансий, но когда мы обратились к учреждениям здравоохранения, то 80 медицинских организаций предложили еще почти 900 рабочих мест, - рассказала директор центра. - Однако задача подобного рода мероприятий - не просто озвучить базу данных, а показать систему в целом, с разных сторон. И у нас выступали представители государственных органов, родильных домов, поликлиник, больниц, санаториев. А параллельно проходил подбор специалистов.

Соискатели получили возможность удаленно ознакомиться с вакансиями (врачи, младший и средний медицинский персонал, обеспечивающий персонал), задать вопросы спикерам видеоконференции в чат или по телефону горячей линии, а для окончательно определившихся - отправить резюме и пройти видеособеседование на платформе ZOOM. В дальнейшем опробованная на медиках концепция и технология применились при проведении других отраслевых ярмарок вакансий: "Правоохранительная деятельность" (свои вакансии предложили 40 организаций), Ярмарки вакансий для уволенных с военной службы и членов их семей (более 400 предложений), а в середине сентября - для Общегородской ярмарки, в которой приняли участие более пяти тысяч человек.

В 2020 году около 80 тысяч человек смогли найти работу с помощью Службы занятости

- Деловая активность постепенно приходит в норму. Еженедельно в Санкт-Петербурге официально трудоустраивается 2-2,5 тысячи человек, - отметил тогда председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко. - Эти показатели уже можно назвать приличными, они превышают докризисные. Более трех миллионов человек сейчас легально работают. Постепенно это количество может увеличиваться и за счет самозанятых, число которых растет ежедневно и уже превышает 40 тысяч человек.

При этом большинство экспертов сходятся во мнении, что "входной билет на рынок труда - это опыт" и едва ли не самое сложное в жизни будущего специалиста - найти первое место работы. А во времена коронакризиса это стало особенно трудно. Поэтому особое внимание Служба занятости населения обратила на работу с молодежью. Ежегодный Молодежный карьерный форум в этом году проходил в онлайн-формате на протяжении восьми дней. Раньше он собирал около шести-семи тысяч человек, в этом году только работодатели представили более 2,5 тысячи вакансий. Выступили 52 спикера, состоялось 27 мастер-классов и шесть деловых игр. А новый формат открыл для всех участников новые возможности.

- Раньше ребята могли пообщаться с работодателями только здесь и сейчас, но благодаря новому формату все интервью, мастер-классы и база вакансий остаются на официальном сайте, и к ним вновь можно обратиться в любое время, - рассказала Юлия Горохова. - При планировании следующего Молодежного карьерного форума мы обязательно примем во внимание опыт этого года. Но живое общение, несомненно, важно. Хотелось бы проводить как можно больше таких мероприятий, как кейс-чемпионат. Для работодателей очень ценно не просто на словах, но и на практике увидеть, на что способны будущие специалисты. Кейсы, предложенные участниками, уже сейчас имеют практическое значение. Одно из заданий касалось Службы занятости, и мы готовы воспользоваться предложенными идеями.

Значительное внимание уделяется вопросам трудоустройства инвалидов. Для многих из них возможность работать - это вопрос не только материальной поддержки, но и социализации. И очень важно, что петербургские специалисты находят для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) не только вакансии типа "клеить коробки", но и по-настоящему творческие профессии. Например, компания "Языки без границ" сегодня готовит экскурсоводов - сурдопереводчиков и записывает видеогиды для лучших музеев Санкт-Петербурга, в том числе Музея музыкального и театрального искусства в Шереметевском дворце и Музея Фаберже. А в учебном центре "Мастер ОК" можно получить профессию швеи, столяра или художника по росписи батика. И, как подчеркивает генеральный директор центра Иван Граевский, они готовят специалистов для "свободного рынка", то есть учат так, чтобы человек потом смог самостоятельно найти себе работу.

- Сегодня в Петербурге около 93,3 тысячи инвалидов трудоспособного возраста, из них 34,7 тысячи человек работают - такие данные приводит первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Николай Рогачев. - Большинство из них сохранили трудовые отношения даже в период противоэпидемических ограничений, это подтверждают данные Пенсионного фонда России. А к 2025 году у нас должно быть трудоустроено 46 676 человек с ОВЗ, то есть примерно половина из всех тех, кто имеет возможность и хочет работать.

C 23 ноября по 4 декабря Общегородская ярмарка вакансий состоялась полностью в дистанционном формате. В ней приняли участие еще пять тысяч соискателей и 240 работодателей из сфер здравоохранения, промышленности, торговли и образования. Самой востребованной оказалась сфера "Торговля и логистика": 64 компании представили более тысячи вакансий. В сфере "Образование и услуги" 57 компаний представили более 800 вакансий, в сфере "Промышленность" - 60 компаний и более 500 вакансий, в здравоохранении - 50 компаний и более 500 вакансий. База с вакансиями остается доступной на сайте.

- Ярмарка вакансий получилась достаточно длительной и масштабной. Мы разделили ее на различные отрасли, что очень удобно для соискателей и работодателей. Это позволило более детально показать каждую сферу с ее спецификой, - считает Юлия Горохова. - Но самый лучший результат - это количество людей, которые трудоустроятся после нашего мероприятия. Знаю, что уже сейчас многие соискатели проходят вторые этапы собеседования в компаниях, что является хорошим показателем.

Для работодателей новые условия тоже стали определенным вызовом. Перевод сотрудников на удаленный режим работы, необходимость переобучать их и совершенствовать общие навыки работы в цифровом пространстве - все это привело к переменам в отношениях работников и работодателей. Новейшие тенденции обсудили на профессиональном форуме "Труд и занятость", который состоялся 17 и 18 декабря. HR-специалисты, представители малого бизнеса, начинающие предприниматели и руководители крупных и средних предприятий анализировали перспективы роста во время кризиса, рассмотрели возможности переобучения и развития персонала в новых условиях, коснулись вопросов, актуальных не только в "коронакризисное время" - например, профессионального выгорания. В деловой программе бизнес-форума приняли участие около десяти тысяч участников и 47 спикеров, а работодатели представили более 2,5 тысячи вакансий.

- Те изменения, которых мы так долго ждали, были решены буквально одномоментно: переход в дистанционный режим работы, электронный кадровый документооборот, для Службы занятости - переход на регистрацию безработных в дистанционном режиме, - отметил глава комитета Дмитрий Чернейко. - Раньше это были только дискуссии, а сегодня это реальность. В 2021 году эти тенденции останутся, все больше будет развиваться дистанционная занятость, образование, профориентация. Эти изменения не носят временный характер, и в этой новой реальности нам нужно научиться жить и искать новые ходы и решения. .

Справка "РГ"

Ознакомиться с городской базой вакансий можно на сайте

https://www.r21.spb.ru