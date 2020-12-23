На петербургской сцене появился Остап Бендер

Санкт-Петербургский драматический театр "Приют комедианта" выпустил премьеру - спектакль Семена Серзина "Киса" по мотивам романа "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова.

Артисты буквально купаются в великолепных комедийных ролях. На каждую - два состава. "Великого Комбинатора", "сына турецкоподданного", авантюриста Остапа Бендера играют Алексей Ведерников, актер театра "Мастерская" под руководством Григория Козлова, и Илья Дель. В роли Кисы Воробьянинова - Евгений Перевалов (МХТ им. А.П. Чехова) и сам Семен Серзин. Роль отца Федора поделили Олег Рязанцев (МДТ - Театр Европы) и Илья Борисов (театр "Мастерская"). В роли "знойной женщины, мечты поэта" увидим двух замечательных актрис - Татьяну Полонскую (театр Комедии имени Н.П. Акимова) и Юлию Башорину ("Невидимый театр"). Актеры Владимир Карпов (театр "Мастерская) и Яна Оброскова ("Такой театр") играют сразу несколько персонажей в каждом спектакле.

Ньюсмейкер Старгорода

Почему вдруг вы взялись за "Двенадцать стульев"? Любимый роман?

Семен Серзин: Вообще о книге я узнал от отца. Он большой фанат "Двенадцати стульев", мучил всех своих друзей и знакомых, цитируя Ильфа и Петрова. Когда мне было лет 13-14, папа подсунул мне эту книжку, и она так и осталась в памяти просто хорошей книгой. Фильмы потом тоже видел, на мой взгляд, скучнейшие. А недавно я нашел издание с главами, которые были вырезаны цензурой. И вдруг какой-то свежий от этого возник импульс. Появился ракурс, с которого вряд ли кто-то на этот материал смотрел. Так и родилось желание поставить.

Почему спектакль назвали "Киса"? Главным героем решили сделать Кису Воробьянинова, не Остапа Бендера?

Семен Серзин: Я обращаюсь к главам, которые объясняют кто такой вообще этот Киса Воробьянинов. Из главы о его молодости становится очевидно, что он был не хуже Остапа. Его считали главным ньюсмейкером Старгорода, Киса устраивал невероятные вечеринки, тусовки, стрелял по голубям, приходил с голыми дамами в кафешантан - словом, был человеком, прожигающим абсолютно бессмысленно свою жизнь. Но в какой-то момент это все у него просто отняли. И он превратился в Ипполита Матвеевича, который 10 лет гнил в городе N.

Остап не ушел в спектакле на второй план. Просто для меня Остап - персонаж-константа, он по большому счету не меняется, а вот с Воробьяниновым происходят интересные изменения.

Кастинг на главные роли был? Или в роли Бендера видели именно Илью Деля и Алексея Ведерникова?

Семен Серзин: Почему мы сделали два состава? Мне просто хотелось взять классных артистов, а они, как известно, всегда очень заняты. Плюс в нынешних обстоятельствах непрерывно кто-то слетает из-за болезни, а нужно репетировать и обеспечить спектаклю жизнь, поэтому работали сразу с двумя составами.

Собственно, кастинг мы проводили только на роль Лизы, получили больше 200 заявок. Я просил актрис рассказать о себе на видео и поделиться историей неразделенной любви. Очень сложно было выбирать, потому что я не переношу кастинги сами по себе, да еще и на видео. И, конечно, я немного обалдел от количества историй о безответной любви. Большое спасибо всем, кто нашел время и прислал заявку, в итоге на роль мы назначили Яну Оброскову, актрису "Такого театра".

Себе вы взяли роль Кисы Воробьянинова. Так хочется играть?

Семен Серзин: Я, как тренер, сижу на замене, у меня нет глобальных амбиций, и я не репетирую усиленно роль. Но если будет нужно, я готов выйти на сцену.

Остап Бендер

Какие чувства испытывает актер, которому предложена легендарная роль Остапа Бендера? Кто из выдающихся актеров, любимцев публики, только не играл ее - в театре и кино - или пробовался на нее в советское время! Немало было и зарубежных постановок романа.

Илья Дель: Никогда не думал, что мне предложат эту роль! Конечно, я не раз смотрел фильм Гайдая. Видел Бендера Арчила Гомиашвили, Сергея Юрского, Андрея Миронова, Олега Меньшикова. А роман Ильфа и Петрова настолько известный и любимый многими поколениями, что текст разошелся на цитаты, но мечты сыграть Остапа у меня не было. Я играю в ТЮЗе Леньку, бандита и налетчика, в спектакле "Лёнька Пантелеев. Мюзикл", похожего по энергии персонажа.

У нас стояла задача уйти от привычного образа - советского Остапа, "великого комбинатора". Хотя герои по-прежнему ищут стулья, в спектакле звучит авторский текст, не осовремененный. Но когда мы сочиняли свою историю, от чего-то отказались, естественно. Думаю, для молодого зрителя довольно сложен, архаичен и не всегда понятен язык этого романа, написанного в 1927 году. Многие из них даже 1990-е не застали. У нас в спектакле есть - в параллель - 90-е. Когда люди могли упасть на дно или наоборот - озолотиться, поймать "птицу счастья", вели себя как Остап Бендер. Мне интересно сочинить историю простого человека, который хотел немного быть Бендером, прорваться.

Если бы вам предложили на выбор роль Бендера или Кисы, кого выбрали бы?

Илья Дель: Отца Федора. Совсем не "героического" героя. Мне по моему устройству ближе Киса. Я не лидер, не тот человек, который может манипулировать людьми.

Мадам Грицацуева

Татьяна Полонская: О такой роли я не мечтала, но очень рада, что получила ее. В кино мне ближе, пожалуй, тот образ, который создала Лидия Федосеева-Шукшина в фильме Марка Захарова: не грузная бой-баба, а человечная, нежная женщина. Крачковская - само очарование, кустодиевская красавица.

Мне хотелось, чтобы моя Грицацуева не была шаблонной - стопроцентной мещанкой, как выписана у Ильфа и Петрова, а была все-таки женщиной.

Режиссер говорил нам, что наш спектакль не должен быть комедией. Смешно от ситуаций, в которых оказываются герои, но грустно от их реакций. Мы не ждем гомерического хохота. Здесь абсурд жизни. Мы хотели рассказать про людей, оказавшихся в ситуации быстрой и легкой возможности получить все и сразу, как они идут к богатству, есть ли смысл в этом богатстве? Вот Воробьянинов предал Грицацуеву, потом он просил милостыню, еще совершал гнусные поступки и в итоге дошел до убийства. Стоило ли это тех усилий, того безумия, в которое они с Бендером ввязались?

Вы здесь поете, причем даже на немецком языке одну песню.

Татьяна Полонская: Это мы пошутили. Немецкого я не знаю, был приглашен переводчик, а дальше ежедневная зубрежка, язык очень трудный.

Советуете ли вы зрителям, не знающим романа, прочитать его перед походом в театр?

Татьяна Полонская: Не надо. Сравнивать будут. И так многие зрители, хорошо знающие фильмы Швейцера, Гайдая, Захарова, сравнивают героев и актеров…

Мы еще не на взлете, сыграли "на зрителей" всего три раза. Из ансамбля я не выпала? Нет? Но сомнений у меня было немало.

Репетиции были очень интересными. Я давно не получала от работы такого удовольствия. Режиссер спокойно, очень аккуратно направлял нас и в результате добивался того, что ему надо. Вообще собралась прекрасная команда.

К слову

В театре "Приют комедианта" Семен Серзин выпустил в 2016 году спектакль "Смерть Тарелкина", "черную комедию" по мотивам пьесы Сухово-Кобылина.

Актеры Олег Рязанцев, Илья Борисов, Евгений Перевалов, Владимир Карпов, Юлия Башорина, занятые в спектакле "Киса", снялись в фильме Семена Серзина "Человек из Подольска" (2020).