Петербургские врачи прооперировали младенца со сложнейшим пороком сердца

Врачи СПбГПМУ провели операцию на сердце младенцу из Читы. Ребенок был доставлен в Северную столицу спецбортом МЧС, сообщили "РГ" в медучреждении.

У малыша сложнейший порок сердца. Примечательно, что брат-близнец ребенка при этом родился абсолютно здоровым.

Чтобы подарить юному пациенту надежду на спасение, читинские медики провели несколько телемедицинских консультаций с клиниками страны. После этого было принято решение срочно отправить малыша на лечение в Санкт-Петербургский Государственный Педиатрический медицинский университет.

Даже на борту самолета МЧС ребенок находился в реанимобиле, что позволило сэкономить время и избежать возможных осложнений при перелете. На этом же реанимобиле малыша затем доставили из петербургского аэропорта в СПбГПМУ. Вместе с ребенком летела его мама: брат-близнец остался в Чите на попечении родственников.

Как "РГ" сообщили в пресс-службе университета, сложнейшую операцию провела мультидисциплинарная команда хирургов. По предварительным данным, будут необходимы дополнительные вмешательства.