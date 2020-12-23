В Архангельске ребенок получил черепно-мозговую травму на горке

В Архангельске пятилетний мальчик получил травму головы во время катания с деревянной горки, установленной на площади Ленина. Возбуждено уголовное дело.

По информации СК региона, ребенок скатился с горки и еще не успел отойти, когда его сбил с ног следующий мальчик, который спускался сразу за ним. Пострадавший упал и ударился головой о лед.

Ребенок получил достаточно серьезную черепно-мозговую травму, ему потребовалась операция.

По факту случившегося следком возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе расследования будет выясняться, соответствует ли горка всем нормам и правилам, должен ли там находиться дежурный, который следит за безопасностью катания. Допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.

Региональный СК также призвал родителей соблюдать самим и объяснять детям правила личной безопасности на горках и других зимних игровых площадках.