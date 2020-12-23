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23.12.2020 18:03
Рубрика: Происшествия

В Карелии вице-спикера Петросовета осудили за взятки

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

Заместитель председателя Петрозаводского городского совета Валерий Матвеев осужден за взятки. Его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.

Экс-главу района на Ставрополье обвинили во взятке в 15 млн рублей

Вице-спикера признали виновным в совершении преступления по статье 290 УК РФ, которая предусматривает ответственность за получение должностным лицом взятки через посредников в особо крупном размере, сообщает прокуратура Карелии. По версии следствия, с октября 2018-го по май 2019 года Матвеев при посредничестве своего знакомого получил от руководителя строительной организации более 1,9 миллиона рублей. При этом общая сумма взятки составляла четыре миллиона. За эти деньги он обещал содействие в получении разрешения на строительство жилья, в частности на повышение этажности.

Валерия Матвеева арестовали в марте нынешнего года. А в мае изменили меру заключения и выпустили из СИЗО - вице-спикер заключил досудебное соглашение.

Следственный комитет по Карелии собрал достаточные доказательства, которых хватило на вынесение приговора. Матвеева взяли под стражу прямо в зале суда. Кроме срока в три с половиной года, ему назначили штраф в 20 миллионов рублей и лишили права занимать руководящие должности на 15 лет.

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