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23.12.2020 14:35
Рубрика: Происшествия

В Петербурге аферисты начали продажу билетов в Ботанический сад на каникулы

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Ботаническом саду Петербурга рассказали об аферистах, которые открыли продажу электронных билетов на экспозицию в новогодние праздники.

В учреждении подчеркнули, что продажа билетов на январь пока не ведется, а все, кто предлагает такие проходки - мошенники.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Дело в том, что в Петербурге с 30 декабря по 10 января закрываются все учреждения культуры. Не будут работать музеи, театры, в каникулы будут закрыты двери Ботанического сада и Ленинградского зоопарка. Такие ограничения продиктованы стремлением сдержать распространение коронавирусной инфекции.

Обычно на зимние каникулы в петербургских музеях наблюдалось столпотворение. В город на Неве специально ехали со всего мира с целью культурного просвещения.

Сейчас большинство петербургских музеев еще не открыли продажу билетов на январь, даже на период после каникул, когда ограничения обещают снять.

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