В Петербурге на Невском проспекте автомобиль сбил пешехода на остановке

В Петербурге на Невском проспекте на участке у станции метро "Гостиный двор" автомобиль Hyundai сбил пешехода на тротуаре, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, автомобиль ехал по центру Петербурга на высокой скорости. В какой-то момент водитель не справился с управлением, и автомобиль выбросило на тротуар.

В результате пострадал мужчина, его госпитализировали.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что в момент ДТП на остановке "Гостиный двор" в сторону площади Александра Невского находилось много людей. В момент происшествия большинство смогли отбежать в сторону от автомобиля. Водитель иномарки чудом не пострадал - у Гостиного двора несколько лет назад высадили деревья. Машина остановилась в нескольких сантиметрах от одного из них.