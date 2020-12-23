В Петербурге от COVID-19 скончалась жена экс-губернатора Полтавченко

В Петербурге от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончалась Екатерина Полтавченко, жена экс-губернатора Петербурга, ныне председателя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Георгия Полтавченко.

Информацию о смерти Екатерины Полтавченко "РГ" подтвердили в Объединенной судостроительной корпорации.

Екатерина Полтавченко даже в бытность ее супруга губернатором редко бывала на публике, не посещала светские мероприятия. Люди, знавшие супругов, говорят, что они были счастливой парой. Екатерина Леонидовна Полтавченко поддерживала мужа во всех начинаниях.

В 1985 году у семьи Полтавченко родился сын Алексей.

Редакция "Российской газеты" выражает соболезнования Георгию Сергеевичу Полтавченко, а также родным и близким Екатерины Полтавченко.