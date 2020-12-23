Новости

Правительство до 1 марта завершит уточнение госпрограмм 15:00
К концу 2024 года в российских школах появится более 1 млн новых мест 14:55
Собянин: Боткинская больница станет одной из самых современных клиник в Европе 14:53
Страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3 процента 14:45
В Петербурге аферисты начали продажу билетов в Ботанический сад на каникулы 14:35
В Перми создали установку, помогающую снизить число ДТП при гололеде 14:30
Большой десантный корабль "Петр Моргунов" передали ВМФ России 14:27
Более 600 петербургских учителей сделали первую прививку от COVID-19 14:24
Джон Малкович снялся в триллере про пандемию вируса-убийцы 14:21
В Петербурге построили первый мост из композитов 14:06
"Дом 2" с февраля переезжает на другой канал 14:03
Генпрокуратура признала французскую НПО нежелательной на территории РФ 13:52
На Алтае машина управления делами правительства насмерть сбила пешехода 13:40
Музей истории ГУЛАГа отправляет 400 книг в региональные библиотеки 13:33
Под Воронежем упал частный вертолет 13:32
В московском технопарке построят новый корпус для высокотехнологичных производств 13:28
Актеру Василию Лановому присвоили звание "Почетный гражданин Москвы" 13:27
Памфилова: Конкуренция на выборах в 2021 году будет высокой 13:26
Меняется порядок регистрации деклараций соответствия 13:24
"Квартет И" снимет свой первый сериал 13:24
Кремль не получал запрос на контакт с администрацией Байдена 13:13
В Кремле заявили о планах компенсировать потери от коронавируса 13:13
На экраны Союзного государства выходит фильм "Огонь" 13:12
Вышел трейлер продолжения "Поездки в Америку" с Эдди Мёрфи 13:06
В Швейцарии разыскивают около 10 тысяч британцев 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Корреспондент "РГ" проверяет на себе вакцину от COVID-19
Корреспондент "РГ" проверяет на себе вакцину от COVID-19
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
23.12.2020 14:06
Рубрика: Экономика

В Петербурге построили первый мост из композитов

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге после реконструкции открылся Камышинский мост через реку Лубья. Его особенность в том, что он выполнен не из металла, а из композитных материалов. Это первая такая конструкция в городе, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы.

Фото: Пресс-служба администрации Фрунзенского района
В петербургском жилом доме впервые установили газоанализатор

Лубья - это левый приток Охты. Речка неглубокая, неширокая. Камышинский мост в створе одноименной улицы появился в тридцатые годы прошлого века. Изначально он был деревянным, в семидесятые годы поставили металлическую конструкцию. Мост однопролетный, пешеходный и очень востребованный.

В прошлом году, когда мост закрылся на реконструкцию, через Лубью проложили временную пешеходную переправу.

Композитные материалы при строительстве мостов применяются пока не очень часто. Но специалисты уверены: скоро ситуация изменится. Дело в том, что в композиты в отличие от металла не подвержены коррозии, также им не страшны снег, ветер, колебания температур, а именно из-за агрессивной среды часто приходят в негодность железобетонные конструкции.

На Камышинском мосту из железобетона сделаны только шесть забивных свай. Смонтировали мост в считанные дни, для установки конструкции специалистам понадобился всего один кран.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Госдума одобрила право президента РФ вновь претендовать на два срока
Песков заявил об абсолютной устойчивости российской экономики
Лавров: Москва не оставит без ответа новые санкции США
Гражданам дали право удалять персональные данные из общего доступа
За сутки в России подтверждено 27 250 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего