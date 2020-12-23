В Петербурге построили первый мост из композитов

В Петербурге после реконструкции открылся Камышинский мост через реку Лубья. Его особенность в том, что он выполнен не из металла, а из композитных материалов. Это первая такая конструкция в городе, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы.

Лубья - это левый приток Охты. Речка неглубокая, неширокая. Камышинский мост в створе одноименной улицы появился в тридцатые годы прошлого века. Изначально он был деревянным, в семидесятые годы поставили металлическую конструкцию. Мост однопролетный, пешеходный и очень востребованный.

В прошлом году, когда мост закрылся на реконструкцию, через Лубью проложили временную пешеходную переправу.

Композитные материалы при строительстве мостов применяются пока не очень часто. Но специалисты уверены: скоро ситуация изменится. Дело в том, что в композиты в отличие от металла не подвержены коррозии, также им не страшны снег, ветер, колебания температур, а именно из-за агрессивной среды часто приходят в негодность железобетонные конструкции.

На Камышинском мосту из железобетона сделаны только шесть забивных свай. Смонтировали мост в считанные дни, для установки конструкции специалистам понадобился всего один кран.