О блокадном дневнике снимут фильм

В Петербурге прошли съемки фильма о блокадном дневнике Тани Савичевой. Вторую часть документальной ленты будут снимать в Беларуси.

"Умерли все. Осталась одна Таня" - эта фраза стала рабочим названием фильма. Героиня жила в дома N 13 на 2-й линии Васильевского острова, сейчас там есть мемориальная доска. Режиссером и сценаристом короткометражной ленты выступил Антон Бойко, который говорит, что главным героем фильма стал именно дневник Тани, известный на весь мир.

- Кинокартина будет продублирована на английский язык, так как история войны интересна не только внутри страны, - отметил он. - Мы будем представлять ее в США, Китае, странах СНГ и Европы. Современные фильмы о блокаде повергли меня в шок. Не нужно выдумывать историческую правду, и мы не будем показывать хороших немцев или злых энкавэдэшников. Мы будем показывать страх и боль.

В дневнике Савичевой всего девять страниц, на шести из которых - даты смерти членов семьи. В Беларуси будет воссоздан кабинет отца Тани Савичевой. До революции ему принадлежала "Трудовая Артель братьев Савичевых" с пекарней и булочной-кондитерской, а также кинотеатр. Во времена после НЭПа были высланы из Ленинграда, однако впоследствии смогли вернуться. В семье было пятеро детей, в блокаду смогли выжить двое. Благодаря им дневник Тани стал еще одним доказательством бесчеловечности блокады. Сама Таня умерла от истощения в эвакуации, ей было 14 лет.

Премьера фильма намечена на весну 2021 года. Сначала его покажут на фестивалях, а затем выпустят в широкий прокат.

В блокадном дневнике Тани Савичевой всего девять страниц

- Это российско-белорусский фильм о блокадном дневнике Тани Савичевой. И Россия, и Беларусь столько вложили в победу над фашизмом, что это должно оставаться в памяти у потомков, - отметил председатель городского комитета по внешним связям Евгений Григорьев. - Это наш фильм. Это попытка увидеть то страшное и то хорошее, что было...