Новости

Татьяна Навка представит на Новый год два ледовых шоу 18:07
В ноябре появилось в полтора раза больше частных домов, чем год назад 18:00
Суд приговорил депутата Галямину к двум годам условно 17:59
На Ямале в гараже нашли тело депутата 17:57
Путин оценил перспективы создания парламентского центра 17:42
Госдума призвала европейских коллег осудить притеснения СМИ в Латвии 17:42
В Россельхознадзоре рассказали, почему российскую рыбу не пускают в Китай 17:37
Появилось видео с места падения вертолета под Воронежем 17:12
Путин не считает, что с приходом Байдена станет сложнее 17:10
Минск: "Новогодний экспресс" приглашает к путешествию по Детской железной дороге 17:09
Путин: Приватизацию нужно вести аккуратно 17:07
Первый канал добавил к новогодним белкам жирафов 17:03
В Петербурге отметили снижение числа госпитализаций с COVID-19 17:00
Путин попросил подумать над увеличением субсидий перелетов для ДФО 16:54
Информацию для детей будут проверять более тщательно 16:47
Умерла певица и актриса Рика Зарай 16:33
Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России 16:32
Одобрена стратегия борьбы с контрафактом в промышленности до 2025 года 16:32
На трассе М-1 перекроют движение для строительства путепровода 16:23
Криштиану Роналду подвел итоги года 16:21
В Коми банковские мошенники начали звонить с телефона полиции 16:18
В Финляндии экс-начальника полиции осудили за убийство 16:08
Вице-мэр Ракова: Москва продолжает реализовывать городские проекты в период пандемии 16:07
Ракова: Ограничительные меры в Москве доказали свою эффективность 16:00
Путин: Операторы оказались не готовы к большому объему мусора во время пандемии 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
23.12.2020 17:00
Рубрика: Общество

В Петербурге отметили снижение числа госпитализаций с COVID-19

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)

В стационары Северной столицы стало поступать меньше горожан с коронавирусом. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на информацию от Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространения коронавируса.

Более 600 петербургских учителей сделали первую прививку от COVID-19

Согласно статистике, которой располагает координационный совет, 23 декабря в городе были госпитализированы 974 взрослых с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. А 16 декабря в больницы попали 1025 человек.

Разница небольшая, но она все-таки говорит о снижении числа больных, нуждающихся в стационарной помощи, примерно на 5 процентов. Снижение числа говорит о замедлении распространения инфекции.

К слову, в Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. Пока что прививки получили чуть более 1 500 человек, большинство из которых - медики. Также сегодня открылись еще шесть пунктов вакцинации. Теперь в городе насчитывается 33 таких точки, а до конца года их число должно достигнуть 70.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин поддержал предложение "Единой России" удвоить врачам спецвыплаты за новогодние праздники
Госдума одобрила право президента РФ вновь претендовать на два срока
Путин объяснил смысл нового статуса Госсовета
Лавров: Москва не оставит без ответа новые санкции США
Гражданам дали право удалять персональные данные из общего доступа
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации