В Петербурге отметили снижение числа госпитализаций с COVID-19

В стационары Северной столицы стало поступать меньше горожан с коронавирусом. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на информацию от Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространения коронавируса.

Согласно статистике, которой располагает координационный совет, 23 декабря в городе были госпитализированы 974 взрослых с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. А 16 декабря в больницы попали 1025 человек.

Разница небольшая, но она все-таки говорит о снижении числа больных, нуждающихся в стационарной помощи, примерно на 5 процентов. Снижение числа говорит о замедлении распространения инфекции.

К слову, в Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. Пока что прививки получили чуть более 1 500 человек, большинство из которых - медики. Также сегодня открылись еще шесть пунктов вакцинации. Теперь в городе насчитывается 33 таких точки, а до конца года их число должно достигнуть 70.