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23.12.2020 16:18
Рубрика: Происшествия

В Коми банковские мошенники начали звонить с телефона полиции

Текст: Вера Черенева (Сыктывкар)

В УМВД по Сыктывкару выясняют обстоятельства попытки дерзкого обмана местной жительницы. Ей с телефона управления полиции звонили банковские мошенники, представлялись действующими сотрудниками, причем, люди с такими фамилиями действительно работают в ведомстве.

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Как сообщает УМВД по Республике Коми, все началось со звонка якобы от службы безопасности банка. Местную жительницу предупредили, что якобы на ее имя оформлен кредит и с ней скоро свяжутся представители полиции.

Далее был еще один звонок, человек на другом конце провода сообщил, что он из полиции. И, действительно, когда женщина впоследствии проверяла данные телефонного номера, выяснилось, что он действительно относится к полиции Сыктывкара и в ведомстве есть сотрудник с таким именем. Но он не звонил.

Между тем, неизвестный пресек попытки женщины обратиться в банк, заявил ей, что в связи с незаконным кредитом возбуждено уголовное дело и в отделении идет обыск. Когда жительница спросила, что же ей делать, он велел все делать онлайн, а именно: аннулировать кредитную заявку и взять новый кредит. Получив доступ к счетам женщины, злоумышленники могли бы похитить полмиллиона рублей.

Но жительница Сыктывкара проявила бдительность. Она прервала звонок, а потом сама обратилась в полицию. Выяснилось, что ее чуть было не обманули.

Сейчас полицейские выясняют, каким образом злоумышленники могли использовать телефон правоохранительного ведомства.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми Сыктывкар

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