Астраханские театры сохранили запланированные новогодние программы, но с небольшими изменениями. Встретиться с Дедом Морозом после спектакля юные зрители смогут, но только небольшими группами, соблюдая социальную дистанцию. Так что хороводы у елки отменяются.

Врачи, спасающие больных от коронавируса, встретят этот Новый год на своем рабочем месте. Но это не значит, что праздник обойдет их стороной, горожане готовят для медиков подарки. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Наполняемость залов, по рекомендациям Роспотребнадзора сохранится до 70 процентов, гостей рассадят в шахматном порядке, маски - обязательны.

В государственном театре оперы и балета новогодние показы начались с музыкальной сказки "Хрустальный башмачок", спектакль будет в репертуаре до конца январских каникул. С 20 декабря зрителям всех возрастов предлагают посетить концерт "Снежный бал в опере", а с 29 декабря - балет "Щелкунчик".

Астраханский драмтеатр готовит премьеру спектакля "Малыш и Карлсон", который пройдет с 29 декабря по 8 января. После спектакля состоится интерактив: маленькие зрители будут читать стихи, отгадывать загадки и танцевать, но не покидая своего места в зале.

- Елку мы установим обязательно, но возле нее можно будет только сфотографироваться, - сообщила начальник отдела по связям с общественностью драмтеатра Елена Мальчонок.

С 26 декабря по 10 января в Астраханском театре юного зрителя юных астраханцев ждет веселый музыкальный спектакль "Сказка с далекой планеты". Театр кукол с 24 декабря начнет показывать представление для малышей "Подарок для Деда Мороза", а с 28 декабря - "Маленькая метель".

- У нас будет необычная елка. Медленно под музыку с помощью специального устройства - лебедки - она спустится с потолка и раскроется на глазах зрителей, - рассказала пресс-секретарь театра Елена Сорокина. - И хотя хороводы возле нее не состоятся, полюбоваться новогодней красавицей можно.

В просторных залах краеведческого музея начала работать "Мастерская Деда Мороза" - там пройдут мастер-классы по созданию новогодних сувениров и квест "В поисках пропавших подарков", - разумеется, с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.