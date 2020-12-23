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23.12.2020 12:53
Рубрика: Власть

Бюджетная подкормка

Государство поддержит частные зоопарки
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Крым № 289(8343)
Государство выделит деньги на поддержку частных зоопарков, цирков и аквариумов. Порядок получения субсидий определил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Что думают о господдержке владельцы частных зоопарков Крыма, выясняла "РГ".
Зоопарки закрылись в апреле и возобновили работу лишь во второй половине лета. Фото: Илья Изотов/РГ Зоопарки закрылись в апреле и возобновили работу лишь во второй половине лета. Фото: Илья Изотов/РГ
Зоопарки закрылись в апреле и возобновили работу лишь во второй половине лета. Фото: Илья Изотов/РГ

Частным циркам, зоопаркам, дельфинариям и океанариумам компенсируют расходы на содержание животных с апреля по август. Размер выплаты будет зависеть от количества животных и предельной суммы расходов на их содержание. Как говорится в пояснительной записке к документу, субсидии на сумму более 238 миллионов рублей получат 35 российских организаций и предпринимателей. Федеральное финансирование поможет обеспечить содержание 50 тысяч животных.

Фото: РИА Новости
Владелец парка "Тайган" оштрафован на 400 тысяч рублей за укус льва

Крупнейший в Восточной Европе парк-львов "Тайган" и ялтинский зоопарк "Сказка" не будут претендовать на бюджетные средства, рассказал их владелец Олег Зубков.

- Конечно, очень много денег уходит на корм для животных. Львов у нас сотня, а всего хищников 160. Поэтому только мяса в день уходит около тонны, и в год мы тратим на него 150 миллионов рублей. Это самая большая статья затрат, - рассказал предприниматель. - Но мы самоокупаемый зоопарк, работали и продолжаем работать, небольшой поток посетителей остается даже зимой. Мы самодостаточны, у нас заполнены все холодильники, мы пережили даже семь месяцев без работы, а сегодня тем более нормально живем.

Бизнесмен приобрел 700 гектаров земли в Крыму, на которых построил ферму, обеспечивающую питомцев двух парков всем необходимым рационом. Сейчас он помогает цирку Запашных, который вынужденно не работает и в связи с этим испытывает трудности. Гораздо более весомой помощью, по мнению предпринимателя, было бы смягчение давления контролирующих органов на бизнес и отказ от полного локдауна. Хотя и прямая финансовая помощь важна для его коллег, признает владелец "Тайгана".

Фото: Скриншот с видео группы "Вконтакте" https://vk.com/riafan
Видео: В крымском зоопарке вручную выкормили котят сервалов

- Сам факт, что государство об этом задумалось, решило выделить средства, можно только приветствовать, - говорит Олег Зубков. - Важно, чтобы оно не душило нас штрафами и проверками. У меня за шесть лет прошло 684 судебных заседания. За эти годы мы оспорили в судах 12 миллионов рублей штрафов. Я вот сейчас еду в севастопольский апелляционный суд на очередное заседание.

В ассоциацию владельцев российских зоопарков и аквариумов, которые будут выступать операторами господдержки, Зубков не входит, считает эту структуру бесполезной.

- У меня было желание вступить в Европейскую ассоциацию зоопарков, я изучал опыт администраций более 100 парков в разных странах, но если туда входишь, то перестаешь быть собственником своих животных, - рассказал хозяин крымского парка львов. - Они могут дать тебе амурского тигра или какое-то другое редкое животное, но распоряжаться его приплодом будут сами.

По этой причине бизнесмен не входит ни в одно объединение и рассчитывает только на себя. К слову, Олег Зубков не всегда чувствовал себя так уверенно, как сейчас. В 2015 году он прибегнул к сбору средств на краудфандинговой площадке, чтобы прокормить своих хищников. Тогда предприниматель не имел собственной фермы и лишился прежних поставщиков мяса с Украины. По призыву Зубкова россияне собрали почти 256 тысяч рублей, чтобы львы и тигры не голодали.

В отличие от хозяина парков "Тайган" и "Сказка", собственник бахчисарайского зоопарка, алуштинского аквариума и ялтинского крокодиляриума Виктор Жиленко от финансовой поддержки отказываться не собирается.

- Мы рассчитываем на господдержку, - поделился планами предприниматель. - Пока еще до конца не ясен механизм получения, например, в Бахчисарае у предприятия статус не зоопарка, а зооуголка. Можем ли мы претендовать на помощь из бюджета? Кроме того, есть разные ОКВЭДы, наши бухгалтеры разбираются в нюансах.

Фото: iStock
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Период весенней самоизоляции тяжело дался бизнесу. Если бы локдаун затянулся еще на месяц-другой, говорит предприниматель, он мог и вовсе лишиться своих питомцев.

- Лев должен съедать в день 10 килограммов мяса, леопард - восемь. Вот и представьте объем затрат, - поделился Виктор Жиленко. - Самоизоляция нам очень тяжело далась. Был запас, дожили на нем до мая. Но когда стало ясно, что и в мае мы не откроемся, стало очень тяжело. В начале июля задумались о продаже животных. Но помогли друзья.

По словам предпринимателя, он состоит в отечественном объединении зоопарков и аквариумов России и будет обращаться в эту организация за господдержкой.

- В отличие от коллег, у нас нет такого "подкожного жира", чтобы пренебрегать помощью, - говорит Виктор Жиленко. - Мы все средства тратим на развитие, на расширение существующих проектов и пополнение коллекции. Мы собирали ее 15 лет и не хотим расставаться со своими питомцами.

Справка "РГ"

В июне 2016 году на первом всероссийском съезде директоров зоопарков, проходившем в Москве, было принято решение о создании Ассоциации зоопарков и аквариумов России (АЗАР). Организация ставила своей целью в том числе лоббировать принятие закона о зоопарках, который установил бы единые правила содержания животных.

Год спустя, 30 июня 2017 года, был создан Союз зоопарков и аквариумов России (СоЗАР). Его президентом стала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. В президиум организации вошли директора Екатеринбургского, Пермского, Ижевского, Нижегородского, Новосибирского зоопарков и Петербургского океанариума. Сейчас в СоЗАР 47 участников.

С 1994 года существует Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов, объединяющая свыше 100 членов в более чем 20 государствах.

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