В Краснодаре за два месяца проверили более 7,7 тысячи единиц общественного транспорта на соблюдение пассажирами масочного режима. Выборочные рейды, отмечают в департаменте транспорта, проходят ежедневно в трамваях, троллейбусах и маршрутках. В одном из таких рейдов поучаствовали и корреспонденты "РГ".

Главная цель рейдов - все же не протоколы, а напоминание об угрозе вируса и необходимости использовать средства индивидуальной защиты. Фото: Владимир Аносов

В мобильную группу входят представители сразу нескольких служб, в том числе полиции и городской администрации. Причем сведения о том, кто главный по выявлению нарушителей, весьма противоречивы. Наша первая попытка поучаствовать в рейде с сотрудниками Роспотребнадзора не увенчалась успехом: в назначенный день проверку на дорогах они отменили.

Наконец, отправляемся в район "Красной площади" - одного из самых крупных торгово-развлекательных центров города. Утро, открываются магазины, и на конечных остановках беспрерывное движение - в наглухо застегнутых куртках люди спешно высыпают из автобусов и маршруток, а вновь зашедшие рассаживаются по местам. Почти все в масках.

- Моя соседка в доме переболела коронавирусом весной, когда только вводили карантин, - признается средних лет мужчина, расправляя вытащенную из кармана куртки черную маску. - Она работает медсестрой и сразу предупредила: "Надо беречься".

- Использую маску только при большом скоплении людей, хотя, считаю, что она не панацея, а в холод просто вредна, так как становится влажной, - говорит краснодарец Андрей. - О строгих штрафах слышал только в Ростове - ездил туда недавно в командировку. Местный таксист признался, что рублем наказывают не только водителей, но и пассажиров без маски.

В Краснодаре таксисты чувствуют себя вольготнее и, как правило, на вызовы нередко отправляются без соответствующей экипировки. А вот в общественном транспорте ситуация кардинально поменялась. Если раньше шла охота на безбилетников, то теперь, так сказать, на "безмасочников". Поначалу робкие напоминания о соблюдении режима вызывали бурную реакцию - дело доходило до открытых препирательств и остановки автобуса. В столице соседней Адыгеи один из пассажиров маршрутки даже ударил ножом водителя за требование надеть маску. Сейчас эмоции ушли. Скрытно "протестующие" держат повязку наготове в карманах, либо носят, небрежно оттянув на подбородок. Мол, какие ко мне претензии? Участники рейда таких пассажиров называют не иначе как "носители бород" и ведут с ними профилактические беседы.

После трех-четырех проверок информация моментально передается по связи водителям, и тогда в салонах воцаряется порядок "боевой готовности".

Инспектор ДПС в разговоре признается, что эффективность рейда заключается во внезапности. После трех-четырех проверок информация моментально передается по связи водителям, и тогда в салонах воцаряется порядок "боевой готовности". Первым, правда, инспектор останавливает вахтовый микроавтобус.

- Почему едете без средств индивидуальной защиты, да еще с пассажирами? - спрашивает полицейский.

- А зачем? Это мои сотрудники, я их везу на работу, - удивляется водитель, бросая настороженные взгляды на журналистов. Следует обычная проверка документов, внушение, и чуть позже мы снова замечаем его проезжающим мимо, но уже в одноразовой медицинской маске.

- Сейчас редко возражают в ответ на просьбы соблюдать масочный режим, лично у меня было только два таких случая, - признается водитель городской маршрутки Армен. - Все-таки срабатывают расклеенные везде напоминания, а в некоторых автобусах информация выводится еще и на электронное табло.

Весь общественный транспорт укомплектовали одноразовыми масками и флаконами с антисептиком, причем последние, замечаю, иногда крепят скотчем к поручню, что делает их совершенно невостребованными...

- Ситуация с масочным режимом в общественном транспорте сейчас значительно улучшилась - до 95 процентов пассажиров пользуются средствами защиты органов дыхания, - комментирует ведущий специалист отдела департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Иван Бондаренко. - За последние два месяца было составлено 23 протокола по статье 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения": 17 - на водителей и шесть - на пассажиров, которые были без масок. Размер штрафа - от 1000 до 30 тысяч рублей.

Тем не менее в крае уже есть случаи арестов и отправки в изолятор за нарушение масочного режима и неуплату выписанных по этой статье штрафов.

Как пояснил "Российской газете" заслуженный юрист России Иван Соловьев, масочный режим означает, что все граждане обязаны носить маски и перчатки во всех общественных местах: в больницах и поликлиниках, в магазинах и аптеках, в общественном транспорте и на остановках, при поездках в такси. Однако, по его словам, некоторые граждане и юристы апеллируют к подпункту "в" п. 3 Постановления Правительства РФ от 2 апреля 2020 года N 417 "Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации".

- На основании данной нормы высказывается мнение, что соблюдать масочный режим нужно только в случае бесплатного предоставления масок и перчаток каждому гражданину, - поясняет Иван Соловьев. - А в противном случае штрафовать гражданина незаконно. Однако подобная интерпретация не является однозначной. Поэтому наличие маски и перчаток - это не только требование государственных органов, направленное на ограничение распространения эпидемии, но и элемент самозащиты человека от возможного заболевания. В таких условиях вполне справедливо, что гражданин также несет ответственность за наличие защитных средств в виде маски и перчаток.

Кривая заболеваемости

За прошедшую неделю на Кубани зарегистрирован 1291 случай COVID-19, а коэффициент распространения вируса составил 1,04, то есть дал прирост. Об этом сообщил замначальника управления организации медицинской помощи населению минздрава региона Юрий Сарычев. Всего с начала пандемии было выявлено 25 тысяч 294 случая коронавирусной инфекции. В регионе от COVID-19 умерли 785 больных с диагнозом "коронавирус".

Ковидный зигзаг

На Кубани арестовали и отправили в СИЗО сразу 20 человек за нарушение масочного режима и неуплату выписанных по этому поводу штрафов. Все они из разных районов края, и в спецприемнике им придется провести от одного до десяти дней.

Как сообщили в службе судебных приставов региона, больше всего досталось 50-летнему жителю станицы Брюховецкой. Мировой судья назначил ему 10 суток административного ареста. На него составлено пять административных протоколов за отказ носить маску в общественных местах. Однако ни один из штрафов гражданин не оплатил, и в итоге к нему домой нагрянули судебные приставы.

Еще два жителя (Армавира и станицы Брюховецкой) получили по восемь суток ареста, а остальные 17 человек из разных районов края провели в СИЗО по двое-трое суток.

Кроме этого, 33 кубанцев судебные приставы отправили на обязательные работы, а 32 выписали штрафы в размере от одной до девяти тысяч рублей.

- Арестованные или отправленные на обязательные работы граждане были привлечены к ответственности за многократную неуплату штрафов, выписанных еще два-три месяца назад, - поясняет начальник пресс-службы ГУ Федеральной службы судебных приставов Краснодарского края Елена Лысечко. - Протоколы на них были составлены по статьям "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" и "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", то есть все эти люди отказывались носить маски.

По мнению правоохранителей, к весне будущего года число арестованных за нарушение масочного режима может многократно возрасти. Ведь, по данным администрации региона, только за ноябрь на Кубани уже оштрафовано более 10 тысяч (!) человек, отказывавшихся носить маски в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте и на вокзалах.

Подготовил Юрий Гень