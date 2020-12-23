Президент России Владимир Путин подписал закон о присвоении жителям Севастополя, проживавшим в городе в период его героической обороны, статуса ветеранов Великой Отечественной войны. Согласно закону горожане, награжденные знаком "Жителю осажденного Севастополя", получат федеральные меры соцподдержки.

Речь идет о ежемесячных выплатах, компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ, лекарственном обеспечении, предоставлении путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатном проезде на пригородных электричках.

Во время рассмотрения законопроекта в Госдуме депутаты отмечали, что приравнивание к категории ветеранов ВОВ - это право на бесплатное жилье за счет государства (если ветеран нуждается в улучшении жилищных условий), обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями, а также ежемесячная денежная выплата.

Кроме того, новый закон предоставит севастопольцам меры соцзащиты, аналогичные тем, что положены лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Как уточняется в пояснительной записке, статус ветеранов ВОВ в связи с принятием документа смогут дополнительно получить 1217 человек. На реализацию новых норм потребуются дополнительные расходы федерального бюджета: в 2020 году на эти цели будет выделено порядка 84,6 млн рублей, в 2021 году необходимо около 216,5 млн рублей, в 2022 году - 223,2 млн рублей, а в 2023 году - 230,9 млн рублей.

Льготы смогут дополнительно получить 1217 "Жителей осажденного Севастополя"

Действие положений Федерального закона распространится на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.

Как поясняла ранее на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева, после возвращения Севастополя в состав России принятие данного закона восстанавливает историческую справедливость, а также является признанием подвига жителей города в период героической обороны Севастополя.

К категории "Житель осажденного Севастополя" относятся граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, которые во время обороны Севастополя в период с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года проживали на территории города.

"Оборона Севастополя - одна из важнейших страниц в истории войны с немецко-фашистскими захватчиками, и каждый житель города тогда внес свою немалую лепту в эту борьбу, в связи с этим их подвиг просто нельзя было оставить без внимания со стороны государства, - прокомментировал "РГ" председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России генерал-майор Сергей Липовой. - Поэтому принятое властями решение - очень правильное".

"Севастополь теперь входит в состав России, а наша страна всегда чтит своих героев. Люди, которые боролись за право на мирную жизнь и свободу для себя, своих внуков и правнуков и выдержали эту страшную войну, достойны того, чтобы о них заботились и помнили их подвиг. Присвоение жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов Великой Отечественной войны - это прежде всего восстановление исторической справедливости", - заключил эксперт.