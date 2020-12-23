В Волгограде появится мобильный Дед Мороз

31 декабря в Волгоградской области официально объявлено выходным днем. Главная точка сбора последней ночи 2020 года и одновременно первой ночи 2021 года будет у музея "Россия - моя история".

На большом экране можно будет увидеть трансляцию концерта и запись поздравления президента России. Ровно в час ночи ожидается фейерверк.

И православное Рождество волгоградцы смогут отметить там же, в пойме реки Царицы. Творческие коллективы споют традиционные колядки.

В этом году в Волгограде планируется сделать резиденцию Деда Мороза не стационарной, как раньше, а передвижной, чтобы сани ездили по разным районам.

Главной особенностью встречи Нового года на этот раз стали, конечно, санитарные меры. В Волгограде запланировали около 90 мероприятий как в онлайн-режиме, так и в традиционном формате. Город еще в конце ноября начали потихоньку украшать, в общественных местах появились искусственные елки.

В новой концепции празднования Нового года и Рождества вместо больших площадок для массовых гуляний будет несколько десятков мест для семейного досуга, фотосессий и прогулок на свежем воздухе. Викторины, фотоконкурсы, мастер-классы и концерты пройдут в онлайн-формате.