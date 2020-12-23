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23.12.2020 11:38
Финансы

Гособоронзаказ с гарантией

Промсвязьбанк разработал специальные продукты для предприятий малого и среднего бизнеса
Текст: Дмитрий Степура (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 290(8344)
Промсвязьбанк (ПСБ) сопровождает государственный оборонный заказ с 2018 года. За это время в банке сформировалась команда из лучших специалистов, работающих с военными контрактами, были оптимизированы процессы обслуживания клиентов.
Промсвязьбанк сопровождает государственный оборонный заказ с 2018 года. Фото: Олег Сергеев
Промсвязьбанк сопровождает государственный оборонный заказ с 2018 года. Фото: Олег Сергеев

Спектр продукции для Российской армии, помимо оружия и техники, включает в себя еще и широкую социально-бытовую инфраструктуру, поэтому гособоронзаказ все чаще выполняют не только крупные предприятия, но и фирмы малого и среднего бизнеса.

"На работоспособность предприятий ОПК, безусловно, влияет и бесперебойность проведения финансовых операций, ведь рисковать безопасностью государства недопустимо, поэтому расчеты по контрактам проходят через специальные отдельные счета. Сегодня в банке открыто уже более 2000 отдельных счетов для предприятий оборонно-промышленного комплекса Кубани и Республики Адыгея. С начала года наша клиентская база выросла на 22 процента", - отмечает региональный директор Краснодарского офиса ПСБ Вадим Сальников.

ПСБ разработал специальные продукты для предприятий малого и среднего бизнеса, работающих по гособоронзаказу: установление лимита в контрактной логике, "Электронная банковская гарантия" и "ПСБ Госзаказ +".

Контрактная логика описывает простую и удобную схему кредитования бизнеса. Например, для выполнения контракта предприятию требуются дополнительные финансовые средства, а источником погашения кредита является выручка по этому же контракту. Такие кредиты подходят для тех, кто занимается обслуживанием инфраструктурных проектов, строительно-монтажными работами, сотрудничеством с оборонно-промышленным комплексом.

Для получения финансирования в Промсвязьбанке нужно соблюдать правило: один банк - один контракт, то есть по каждому контракту клиент получает финансирование только в одной организации. Погашение кредита чаще всего происходит из поступающей выручки, но банк готов рассмотреть индивидуальные условия оплаты.

Первое, на что обращают внимание сотрудники ПСБ при финансовом анализе, - опыт успешно реализованных сопоставимых контрактов. Важно, что при сроке кредитования до 26 месяцев залога не требуется, в том числе залога прав требования выручки. Клиенты банка получают возможность финансирования в достаточном объеме для реализации контракта, не привлекая и не замораживая собственные средства, без риска получить кассовый разрыв. Это - безусловные преимущества ПСБ.

Максимальный срок такого кредита составляет пять лет, как правило, он привязан к сроку выполнения контракта. При этом банк дает своим партнерам дополнительно до полугода на полное погашение кредита. Это сделано для удобства исполнителей гособоронзаказа: платежи заказчиков могут поступать с задержкой, но исполнитель не должен нести дополнительную финансовую нагрузку.

Многим компаниям для участия в государственных контрактах требуется банковская гарантия, с помощью которой предприятие подтверждает выполнение своих обязательств. Ее получение подчас становится для бизнесменов серьезным испытанием: оперативно собрать необходимые документы и провести переговоры с банком удается далеко не всегда.

В ПСБ клиенты могут получить "Электронную банковскую гарантию" по минимальному пакету документов - трем бухгалтерским балансам и копии паспорта. Возможный лимит для клиента устанавливается на сумму до 150 миллионов рублей без залога и без поручительства. Рассмотрение предоставленных гарантий - от одного до двух рабочих дней.

Бонус для партнеров

Своим партнерам ПСБ предлагает приятный бонус - акцию "Победа за наш счет" *: победителям госзакупок банк вернет часть платежа за участие в аукционе - до 20 000 рублей.

"ПСБ Госзаказ +" дает еще больше возможностей для развития бизнеса. В рамках продукта клиент получает не только гарантии, но и финансирование, в том числе на тендер или исполнение контракта. При этом устанавливается единый кредитный лимит по нескольким продуктам: сумму до 100 миллионов рублей можно получить без залога, а бенефициарами по гарантиям могут выступать не только заказчики 44/223 ФЗ, но и Топ-400.

Для исполнителей гособоронзаказа в ПСБ открыта специальная горячая линия с операторами, работающими непосредственно с отдельными счетами, открытыми для обслуживания контрактов минобороны. Достаточно позвонить по номеру 8 (800) 222 00 05 (звонок по России бесплатный) и оперативно получить квалифицированную помощь.

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