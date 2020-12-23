Самая пожилая жительница Кубани, Пелагея Евсеева, в минувшее воскресенье встретила свой 108-й день рождения. С праздником ее поздравили не только родные и администрация курорта, но и губернатор Вениамин Кондратьев.

"Пелагея Никифоровна пережила две мировые войны, революцию, репрессии. На ее долю выпало немало испытаний. Сегодня у женщины большая семья: сын, внуки, правнуки. Праздник она отмечает в кругу родных и близких. От души желаю Пелагее Никифоровне здоровья", - написал он в социальных сетях.

В связи с пандемией все теплые слова семья, живущая в Горячем Ключе, принимала дистанционно - по телефону. И все же без сюрприза не обошлось. Самый дорогой и удивительный подарок преподнес Пелагее Никифоровне ее сын Александр Душин. Ему удалось доказать, что мама - вдова участника Великой Отечественной войны, и в преддверии именин ей оформили удостоверение.

"Потребовались долгие кропотливые поиски в архивах, чтобы установить судьбу без вести пропавшего мужа Пелагеи Евсеевой, - рассказали в администрации курорта Горячий Ключ. - Стрелок 192-й дивизии Сергей Васильевич Душин погиб 13 сентября 1943 года в Смоленской области. Вот только в документах фамилию ошибочно написали как Дудиш. Несколько лет назад сын долгожительницы задался целью разыскать сведения о нем. Он обращался в военкомат и минобороны, искал сведения в интернете, нашел документы на солдата Дудиша и установил, что это его пропавший отец".

Пелагея Евсеева родилась под Калугой в семье крестьян. В Первую мировую войну погиб ее отец, а через некоторое время не стало и матери. Попав в детский дом в Ставрополе, она убавила себе год, чтобы их с братом не разлучили. Поэтому по паспорту ей 107 лет.

После гибели мужа на фронте она трудилась в колхозе. А в 1975 году с сыном и его семьей переехала в Горячий Ключ. Южный курорт пришелся ей по душе после холодной Мурманской области, где семья прожила больше десяти лет. У Пелагеи Евсеевой есть сын, внук, трое правнуков и четверо праправнуков.

Кстати

По данным Росстата, в этом году Кубань вошла в первую пятерку регионов по количеству долгожителей. Всего в крае 413 людей в возрасте 100 лет и старше. Лидерами в списке стала Москва, Санкт-Петербург, Астраханская и Московская области.