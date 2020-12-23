В Астрахани появился "Инстаграм" разносчика газет из 1900 года

- Идея родилась после суровых осенних передряг, связанных со второй волной коронавируса. Люди устали, и даже магазины без особой охоты украшают свои интерьеры. Но декабрь - волшебное время. И когда мы нашли в музее Купеческого быта фотографию мальчика 1900 года, поняли: это наш герой. Снимок не был подписан, и мы назвали подростка в честь святителя Николая - покровителя Рождества. Из предновогодней поры 120-летней давности через людей, которые жили в прошлом веке, мы решили показать, что и тогда были трудности, но люди все равно ждали праздника и чуда, - рассказала "РГ" представитель команды организаторов проекта, журналист DVOR.MEDIA Александра Коньшина.

Девушка сама немного похожа на героя со старинной фотографии, поэтому в "Инстаграме" она исполняет роль Николы, тем более что проблем с декорациями нет: в центре Астрахани достаточно домов XIX века.

Посты написаны дореволюционным слогом по нормам дореформенной русской орфографии

У Николы большая семья: мама, которая работает на рыбном промысле, младшие брат и сестры - Иван, Марфа и Аннушка. Подросток не только разносит газеты, работая без выходных, но еще катается по замерзшей Волге на чунках-санках и встречает на кондитерской фабрике братьев Шарлау свою любовь - гимназистку Аглаю.

А еще он рассказывает астраханцам про запуск первого трамвая, елку, которую местные меценаты организовали для бедных семей, освещение и благоустройство улиц, про рождественские традиции и подарки. Оказывается, тогда было принято дарить вязаные вещи и вышитые инициалами носовые платки.

Впрочем, как и сейчас, дарили открытки, книги и сладости.

Не все события в жизни Николы радостные. Пришлись на его время и падающая колокольня астраханского кремля, и смерть отца от болезни, и эпидемия бубонной чумы, из-за которой закрыли школы, отменили сходы и предновогоднюю ярмарку. Но мальчик искренне восторгается снегом и продолжает верить в сказку, передавая праздничное настроение своим подписчикам.

Посты написаны дореволюционным слогом по нормам дореформенной русской орфографии. Никола не только сообщает новости, но и проводит конкурсы на знание истории города. Все факты и фотографии, которые появляются в публикациях paperboy_nikola - из архивов музея и областной научной библиотеки имени Крупской, многие публикуются впервые.

Читатели, а это не только жители Астрахани, а еще и Волгограда, Москвы, Атырау и даже Ниццы и Пекина, встретили нового героя тепло, снабжая его посты десятками комментариев, в которых делятся новостями из XXI века и желают Николеньке здоровья.