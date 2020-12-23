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23.12.2020 15:57
Рубрика: Власть

В Краснодаре появятся два новых округа

Текст: Анна Юркова (Краснодар)
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

На карте краевой столицы в будущем появятся два новых внутригородских округа. Об этом сегодня сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов на брифинге, в котором принимали участие представители городских, краевых и федеральных СМИ, в том числе и "РГ". Речь идет о новых образованиях в самых густонаселенных округах - Прикубанском и Карасунском.

Фото: Юрий Кудряшов/РГ
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- В составе Прикубанского есть Калининский сельский округ. А это северо-восточная часть города - современный высотный Восточно-Кругликовский микрорайон. О каком сельском округе мы говорим? Конечно, необходима реформа, - говорит Евгений Первышов. - Мы расселили общежитие, которое перешло муниципалитету от Росгвардии. Сейчас рассматриваем проект, который позволит на базе пятиэтажного здания создать административный корпус. Получили техническое задание и согласовали его с Управлением МВД для того, чтобы в нем расположить его территориальное структурное подразделение. Дальше будем создавать пятый округ. Шестой округ охватит территории Знаменского и Новознаменского пригородных поселков.

А начался брифинг с вопроса об утренней ситуации с перекрытием дорог и проверкой автомобилей. В городе объявлен план-перехват из-за опасных преступников, которые ограбили банк, ранили полицейского и скрылись от погони.

- Прошу жителей Краснодара быть бдительными, внимательными. Если увидите подозрительного человека, который ведет себя неадекватно, выражает какую-то тревогу, у него есть телесные повреждения, то не надо геройствовать. Сообщите в ближайший отдел полиции или по телефону "112", - пояснил глава Краснодара.

На встрече мэр рассказал о планах строительства крематория. Предположительное место размещения - новое кладбище вблизи хутора Копанского. Сейчас в крае действует только один крематорий - в Новороссийске. Ежемесячно около 200 жителей Краснодара вывозят туда тела своих близких.

- В крематории потребность есть, - добавляет он. - Мы неоднократно писали обращения в адрес Законодательного Собрания, администрации края. Везде получили поддержку: думаю, что этот проект по системе государственно-частного партнерства будет реализован на территории Краснодара, - отметил мэр.

Также в разговоре затронули строительство новой трамвайной ветки по улице Московской - первой линии за последние двадцать лет. Как сообщил глава города, проект готов к реализации, разработана вся техническая документация, объявлен конкурс по выбору подрядной организации. Однако контракт до сих пор еще не заключен. Если все сложится удачно, то к строительно-монтажным работам приступят в 2021 году. Еще две линии планируют проложить в микрорайонах Восточно-Кругликовский и Гидростроителей.

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