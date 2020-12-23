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23.12.2020 11:52
Рубрика: Происшествия

На Кубани грабители устроили стрельбу на улице и ранили полицейского

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре трое мужчин, ограбивших банк сегодня утром, при задержании попытались уйти от погони, устроили стрельбу на улице, где ранили полицейского и расстреляли автомобиль ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Краснодарскому краю.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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- Ранним утром 23 декабря в Краснодаре инспекторы ДПС преследовали автомобиль ВАЗ 2112, в котором находилось трое приезжих - подозреваемых в совершении нападения на банк, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Около дома №79 на улице Гагарина полицейские загнали автомобиль в тупик. Машина была вынуждена остановиться. Пассажиры и водитель спешно покинули автомобиль, а правоохранители продолжили их преследовать.

Дальше во время погони по улицам города грабители начали отстреливаться из оружия, которое пока не установлено, и в результате ранили одного из полицейских в правое бедро. А затем налетчики скрылись.

Их вновь обнаружили чуть позже на улице Архитектора Ишунина. Теперь уже второй экипаж ДПС продолжил их преследование. Грабители вновь открыли огонь и расстреляли служебную машину полиции, в нее попало несколько пуль. Однако один из налетчиков был задержан полицейскими. Он оказался 46-летним приезжим мужчиной.

Сейчас раненному полицейскому оказали медицинскую помощь. По данным врачей, его жизни ничего не угрожает.

По факту применения насилия в отношении сотрудников МВД возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители разыскивают оставшихся двух налетчиков. Также проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий для того, чтобы установить все обстоятельства произошедшего ЧП.

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