Уже известно, что фестиваль откроется 12 июня и соберет 15 лучших команд со всей России. Соревнование лучших из лучших продлится две недели - столько времени нужно резчикам по дереву, чтобы изваять из ствола кедра композицию, которая украсит крымский парк деревянной скульптуры.

Инициатором проведения фестиваля стал сибирский инвестор Иван Бутенко. На Байкале его усилиями создан парк развлечений "Лукоморье" (не путать с аналогичным названием другого крымского проекта). В Ангарске уже 10 лет проходят международные фестивали скульпторов по дереву. А теперь сибиряки решили перенести идею в Крым и выбрали для этого южнобережный поселок Голубой Залив, но не у моря, как это обычно бывает, а высоко в горах. Место называется "дача Шаляпина".

- По местным приданиям Федор Иванович здесь пел стоя на этой скале, - говорит исполнительный директор проекта Сергей Блямшин. - Говорят, что его голос было слышно даже в Симеизе.

В этом году на даче появился парк деревянной скульптуры "Возрождение. Вишневый сад". 51 скульптура и около 20 композиций посвящены героям произведений Чехова. Почему именно Антон Павлович вдохновил авторов идеи - объяснять не надо. Классик жил неподалеку на своей ялтинской даче, и некоторые из его персонажей родились именно здесь, на крымской земле. А слово "возрождение" символизирует интерес к отечественной классике, возникающий у гостей парка после его посещения.

Вот непосредственная Душечка в ожидании нового мужа. Рядом знаменитый Ванька Жуков, которому хозяйка велела почистить селедку. Помните из школьной программы: "Я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать". А вот и сам Антон Павлович с дамой и неизменной собачкой.

- Самая частая реплика наших гостей - "надо перечитать", - говорит Сергей Блямшин.

Собственно, этого и добивались авторы идеи. Стоит отдать должное скульпторам, все работы выполнены с таким мастерством и иронией, что передают характер чеховских персонажей так же тонко, как сам классик. Вокруг парка этой осенью уже появился вишневый сад. Пока еще каждый гость может посадить свое именное дерево, а потом приехать за баночкой варенья. Со временем здесь будет концертная площадка, и место станет мультикультурным центром.

Открыть сад-парк планировали в нынешнем году, но помешал коронавирус. Поэтому официальное открытие состоится в июне будущего года и приурочат его к подведению итогов состязания скульпторов. Темой для творчества станет "Мир грез и сновидений".

- Чтобы дерево не разрушалось на открытом воздухе, готовую скульптуру покроют специальным пластификатором, который образует на поверхности полимерную пленку, - говорит гид Александр Бобров.

Так что гостям полуострова и крымчанам будет на что посмотреть.

Кстати

Специально для фестиваля в Крым привезут 15 стволов алтайского кедра - ровно по числу команд-участниц. Материал не из дешевых - сегодня кубометр этого дерева стоит 20 тысяч рублей, а в каждой заготовке будет не меньше двух кубометров.