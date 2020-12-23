Инициатором проведения фестиваля стал сибирский инвестор Иван Бутенко. На Байкале его усилиями создан парк развлечений "Лукоморье" (не путать с аналогичным названием другого крымского проекта). В Ангарске уже 10 лет проходят международные фестивали скульпторов по дереву. А теперь сибиряки решили перенести идею в Крым и выбрали для этого южнобережный поселок Голубой Залив, но не у моря, как это обычно бывает, а высоко в горах. Место называется "дача Шаляпина".
- По местным приданиям Федор Иванович здесь пел стоя на этой скале, - говорит исполнительный директор проекта Сергей Блямшин. - Говорят, что его голос было слышно даже в Симеизе.
В этом году на даче появился парк деревянной скульптуры "Возрождение. Вишневый сад". 51 скульптура и около 20 композиций посвящены героям произведений Чехова. Почему именно Антон Павлович вдохновил авторов идеи - объяснять не надо. Классик жил неподалеку на своей ялтинской даче, и некоторые из его персонажей родились именно здесь, на крымской земле. А слово "возрождение" символизирует интерес к отечественной классике, возникающий у гостей парка после его посещения.
Вот непосредственная Душечка в ожидании нового мужа. Рядом знаменитый Ванька Жуков, которому хозяйка велела почистить селедку. Помните из школьной программы: "Я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать". А вот и сам Антон Павлович с дамой и неизменной собачкой.
- Самая частая реплика наших гостей - "надо перечитать", - говорит Сергей Блямшин.
Собственно, этого и добивались авторы идеи. Стоит отдать должное скульпторам, все работы выполнены с таким мастерством и иронией, что передают характер чеховских персонажей так же тонко, как сам классик. Вокруг парка этой осенью уже появился вишневый сад. Пока еще каждый гость может посадить свое именное дерево, а потом приехать за баночкой варенья. Со временем здесь будет концертная площадка, и место станет мультикультурным центром.
Открыть сад-парк планировали в нынешнем году, но помешал коронавирус. Поэтому официальное открытие состоится в июне будущего года и приурочат его к подведению итогов состязания скульпторов. Темой для творчества станет "Мир грез и сновидений".
- Чтобы дерево не разрушалось на открытом воздухе, готовую скульптуру покроют специальным пластификатором, который образует на поверхности полимерную пленку, - говорит гид Александр Бобров.
Так что гостям полуострова и крымчанам будет на что посмотреть.
Кстати
Специально для фестиваля в Крым привезут 15 стволов алтайского кедра - ровно по числу команд-участниц. Материал не из дешевых - сегодня кубометр этого дерева стоит 20 тысяч рублей, а в каждой заготовке будет не меньше двух кубометров.