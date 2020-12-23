В Ростове-на-Дону в новогоднюю ночь будут отменены традиционные гулянья из-за угрозы распространения коронавируса, а все мероприятия пройдут в онлайн-режиме. Запланированный администрацией на 31 декабря новогодний фейерверк стоимостью 100 тысяч рублей также отменен.

Зато 25 декабря в донской столице впервые на линию выйдет праздничный трамвай, который будет ездить по центральным улицам по маршрутам №№ 1, 4 и 10. Дабы создать веселую атмосферу, трамвай украсят снежинками и игрушками. Как рассказала начальник управления культуры города Яна Пилявская, на открытой платформе будут выступать музыкальные и другие творческие коллективы, но не более 5 человек. Если акция будет иметь успех, то ее могут продлить и увеличить количество часов работы новогоднего трамвая.

Около главной городской елки в Соборном переулке и в городских парках установят светодиодные экраны, на которых будут транслироваться выступления творческих коллективов, поздравления жителей Ростова и праздничные акции.

- Мы сделаем симбиоз новогодней елки и светодиодного экрана. Дед Мороз и Снегурочка появятся на экране, установленном возле парка, и зажгут праздничные огни, - рассказала Яна Пилявская.

Всего в донской столице запланировано провести 250 праздничных мероприятий, которыми планируется охватить более 100 тысяч пользователей интернета. Театрализованное открытие новогодней елки перед центральным входом в парк имени Горького также пройдет в формате трансляции.

Отметим, что согласно постановлению главы региона работа ресторанов и кафетериев закончится до 22 часов. Введены ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий, исключение сделано только для театров и концертных залов. Запрещены ярмарки непродовольственных товаров, а вот на елочные базары запреты не распространяются.

Для сравнения в Ростове-на-Дону 30 точек продажи хвойных деревьев. Площадь елочных базаров по сравнению с прошлым годом увеличится почти вдвое. В Волгограде "хвойных точек" - более 60. Муниципалитет также увеличил их количество мест, включив в схему более десяти новых точек в Тракторозаводском районе, Центральном, Ворошиловском и Кировском.