Улица Станиславского, 39, - дореволюционное здание, бывший доходный дом Алексея Науменко. Он не является памятником архитектуры или объектом культурного наследия, то есть не охраняется государством. Но это настоящий памятник Великой Отечественной войны, и по его фасаду, на котором сохранились следы от пуль и снарядов, можно изучать, как в кровопролитные дни 1942 года шла оборона Ростова. Андрей Кудряков изучал. И водил сюда школьников.

В июле 1942-го в этом здании до последнего патрона отбивались от врага бойцы 9-й дивизии НКВД. Фото: Тагир Раджавов/РГ

"Здесь мы считали прямые попадания снарядов немецких орудий и отверстия от сотен осколков и пуль. В этом месте очень хорошо представляешь весь ужас боев за Ростов", - пишет Кудряков. Он известен в Ростовской области как руководитель поискового движения "Миус-фронт" и организатор шествия на Дону "Бессмертного полка".

О том, что здание, которое могло бы стать символом нашей победы, собираются снести, стало известно благодаря его обращению в соцсетях.

"С разрушением этого дома будет нанесен сильнейший удар по фундаменту нашей памяти о войне, и лично мне будет сложно говорить об особом, трепетном отношении к истории Великой Отечественной в донской столице", - написал он.

Дом Науменко - это как Дом Павлова в Сталинграде, считает Кудряков, который не мог поверить, что власти решили его снести.

Дом был построен в 1901 году. В июле 1942-го в нем до последнего патрона отбивались от врага бойцы 9-й дивизии НКВД. Спустя почти 70 лет, в 2009-м, был он признан аварийным и вскоре после этого жильцов переселили. В 2018-м суд "приговорил" его к сносу. И вот в ноябре 2020 года прошел конкурс, на котором выбрали подрядчика, согласившегося демонтировать здание за 1,8 миллиона рублей.

Перед старым домом появились красные гвоздики: их принесли ростовчане, неравнодушные к его судьбе.

Однако 9 декабря на онлайн-встрече с представителями общественных организаций глава администрации города Алексей Логвиненко пообещал рассмотреть возможные варианты сохранения здания. Он пояснил, что снести его намеревались после решения суда, куда обратилась с иском прокуратура. И все это время администрация никакой информации об исторической ценности дома №39 не получала. А как только услышала об этом, то приостановила снос здания.

Сейчас главное - найти решение, как сохранить этот дом.

Один из вариантов - обратиться в комитет по охране памятников и признать здание объектом культурного наследия. Это даст основание для отмены решение суда о сносе. Другой вариант - снести дом, сохранив его фасад.

- Следы, которые оставила на его фасаде Великая Отечественная война, конечно же, бесценны. Нам очень важно сохранить свидетельство тех событий, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

Но бюджетных денег на сохранение и восстановление дома нет. По словам главы города, власти Ростова готовы передать дом № 39 любой организации при условии его восстановления или консервации.