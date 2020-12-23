В Сочи появилась Южная резиденция Деда Мороза

В парке "Дендрарий" города-курорта второй год открыта Южная резиденция Деда Мороза - теперь и с новогодней ярмаркой.

И хотя в Сочи стоит совсем не зимняя погода - днем воздух прогревается почти до плюс двадцати градусов и по всему парку разливается сладкий запах цветов османтуса, организаторам удалось создать предновогоднюю атмосферу. Вокруг импровизированной елки Дед Мороз и Снегурочка водят хороводы с детьми, а самые заветные желания ребята могут загадать, написав письма и отправив их по специальной почте.

- Мы хотим, чтобы в Сочи было еще одно место притяжения для гостей и жителей, - рассказывает корреспонденту "РГ" директор Сочинского национального парка Павел Хоценко. - В России резиденция Деда Мороза находится в Великом Устюге, но мы подумали: почему бы не открыть еще одну, в Сочи. И в прошлом году сделали это. А теперь вы присутствуете уже при рождении традиции.

В нынешнем сезоне площадка расширится, на ней можно будет заняться развивающими играми. Пообщавшись с Дедом Морозом и Снегурочкой, дети могут принять участие в различных мастер-классах, в том числе кулинарных, и даже поупражняться в стрельбе из лука. В роли Деда Мороза выступает Климентий Беленцев из Челябинска, в роли Снегурочки - Алена Бровкина из Орла. Оба - режиссеры по профессии, несколько лет назад переехали в Сочи.

- У каждого с детства есть особые желания, - объясняет Климентий. - Одни мечтали стать космонавтами, другие - инженерами, а я всегда хотел быть дедушкой. Но до внуков мне еще далеко, поэтому пока решил стать Дедом Морозом - и в этой роли уже раз десятый.

Ангелина пришла сюда с двумя дочками - Софией, которой 2,5 года, и восьмимесячной Стефанией. Малышка первый раз будет отмечать Новый год, и уже с интересом разглядывает главных героев праздника, а София хоть и отказалась фотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой, но за подарком подошла.

Также к Новому году празднично украсили входную группу дендрария. Шутка ли - понадобилось более трех тысяч шаров и полкилометра гирлянд! Для оформления из столицы пригласили двух опытных дизайнеров, а также местного экофлориста Наталью Маркову, которая со знанием дела украсила пышную парковую растительность.

- Тут нет пластика и пенопласта, - отмечает она. - Используем все, что можно собрать в дендрарии. Шары и основы для венков сделаны из опавших листьев гинкго билоба. Также используем листья магнолии и шишки. Все будет гореть и искриться, приковывать внимание и радовать.

Кстати

Южная резиденция Деда Мороза в "Дендрарии" будет работать до 30 января 2021 года.