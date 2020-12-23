27 декабря на дорогу выедет экипаж Деда Мороза и Снегурочки. Сказочная парочка объедет городские елки и поздравит жителей Волгограда.
Волгоградцы смогут принять участие в музыкальном онлайн-шоу "Танцующая белка" или удаленном мастер-классе "В снежном царстве, морозном государстве", где им подскажут, как создать дома новогодний интерьер.
Начиная с 3 января горожане смогут принять участие в онлайн-зарядке, организованной федерацией кекусинкай. Также состоится рождественский турнир по быстрым шахматам: соперники будут передвигать фигуры, соблюдая социальную дистанцию.
Молодежный театр подготовил для зрителей два спектакля, "Морозко" и "Снежная королева". Концертную программу "Вместе встретим Новый год" покажет Волгоградконцерт. Музыкальный театр представит мюзикл "По щучьему веленью, да на новый лад".