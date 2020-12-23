За месяц в России сильнее всего подорожали яйца, фрукты и масло

Цены на продукты питания в 39 городах страны изучили в рамках очередной волны общероссийского проекта "Котлета с пюрешкой". В большинстве из них условный суточный рацион подорожал - в среднем на 13 процентов. Рекордсменом стал Ростов-на-Дону, где набор ингредиентов на день вырос в цене почти на треть.

"Котлета с пюрешкой", напомним, некоммерческий проект сети региональных исследовательских компаний "Полстеры.рф". Маркетологи раз в квартал, в назначенный день, одновременно обходят магазины четырех-пяти розничных сетей (как федеральных, так и местных) и выбирают продукты по минимальным ценам. Проект стартовал в апреле 2020 года. Последний на сегодня замер состоялся в середине декабря.

За основу брали, как обычно, три десятка продуктов, из которых можно приготовить определенные блюда на день. Условный рацион среднестатистического россиянина таков. Завтрак - овсянка на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и пол-апельсина. Обед - салат из свежих овощей, борщ, котлета из свиного фарша с картофельным пюре, чай, хлеб. Ужин - салат "Оливье", поджарка из курицы с макаронами, чай и хлеб.

"Самым важным итогом предновогодней волны исследования стало то, что цены выросли в 34 городах из 37. В Ростове-на-Дону рост достиг 29 процентов. В части городов с полок ушли продукты категории эконом, то есть кусочек колбасы за 30 рублей теперь можно встретить не везде", - сообщили авторы проекта.

Сравнивая удельную цену (за один грамм) на продукты в декабре и сентябре, то можно увидеть, что в наибольшей степени к Новому году подорожали яйца (+41,7%), фрукты и овощи (+29,4%) и масложировая продукция (23,7%). Не верится, но колбаса и бакалея за три месяца подешевели (на 3,1% и 1,4%, соответственно).

Самую дешевую "Пюрешку" перед Новым годом удалось собрать в Астрахани - за 255 рублей. В сентябре минимальная цена - 223 рубля - была зафиксирована в Курске. Разница почти в 14 процентов.

Второе место занял Саратов с 267 рублями и Барнаул с 270. В обоих случаях рацион за квартал подорожал на 11 процентов.

Где-то, как во Владимире (295 рублей), стоимость "Пюрешки" почти не изменилась. Где-то - подешевела на два-три процента, как в Астрахани или Архангельске.

Самая дорогая "Пюрешка" в декабре, как и в предыдущем квартале, оказалась в Якутске. Здесь стоимость ингредиентов увеличилась на 16,6 процента и составила 494 рубля. Топ-3 по дороговизне покинули Мурманск и Иркутск. Их место заняли Череповец (373 рубля - рост на 26 процентов) и Ростов-на-Дону (365 рублей - рост на 29 процентов).

В Севастополе условный рацион подорожал на 17 процентов, в Симферополе - на 12, в Калининграде - на пять. Москвичам приготовление "Пюрешки" обойдется в 343 рубля, что на 19 процентов больше, чем в сентябре.

"Мы сопоставили стоимость условного суточного рациона с размером прожиточного минимума в каждом регионе, в пересчете на сутки. В большинстве случаев на "Пюрешку" придется потратить более 80 процентов от этой суммы. В сентябре таких городов в нашем исследовании было три, в конце года - 26. Даже в Москве расходы на условный рацион составили более половины прожиточного минимума. В Воронеже - 87, в Ростове-на-Дону - 94", - отметили в сети "Полстеры.рф".

Маркетологи также сравнили стоимость рациона с размером номинальной начисленной зарплаты за месяц. В четырех городах (Пскове, Йошкар-Оле, Ставрополе и Ростове-на-Дону) питание по схеме "Пюрешки" отняло бы треть дневного заработка. Самый благополучный показатель в Москве - 11 процентов.

Проект продолжится в 2021 году.