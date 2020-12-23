За месяц в России сильнее всего подорожали яйца, фрукты и масло

Новости

Умерла певица и актриса Рика Зарай 16:33
Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России 16:32
Одобрена стратегия борьбы с контрафактом в промышленности до 2025 года 16:32
На трассе М-1 перекроют движение для строительства путепровода 16:23
Криштиану Роналду подвел итоги года 16:21
В Коми банковские мошенники начали звонить с телефона полиции 16:18
В Финляндии экс-начальника полиции осудили за убийство 16:08
Вице-мэр Ракова: Москва продолжает реализовывать городские проекты в период пандемии 16:07
Ракова: Ограничительные меры в Москве доказали свою эффективность 16:00
Путин: Операторы оказались не готовы к большому объему мусора во время пандемии 16:00
Путин: Ситуация в "Красном бору" не лучше, чем в Усолье-Сибирском 15:57
Суд продлил домашний арест политологу Николаю Платошкину 15:55
Вице-мэр Ракова объяснила, чем осенняя ситуация с COVID-19 в Москве отличается от весенней 15:54
Программу госгарантий бесплатной медпомощи утвердят до конца года 15:41
Мантуров: РФ в этом году экспортировала детские товары на 350 млн долларов 15:30
Путин обсудит с коллегами из других стран ситуацию с трудовыми мигрантами 15:27
Задержаны шесть человек за убийства на национальной почве 15:24
Суд в Москве удовлетворил иск Роскомнадзора к Google и YouTube 15:24
СМИ: Ушедший от Муцениеце к Карпович Прилучный завел роман с Брутян 15:16
Путин: Надо людей вытаскивать из трущоб 15:13
Путин призвал реагировать на рост цен на жилье 15:12
Голикова отметила прирост населения в 11 российских регионах 15:09
Заммэра Москвы рассказала, когда удастся победить коронавирус 15:05
Правительство до 1 марта завершит уточнение госпрограмм 15:00
На достижение наццелей в следующие три года выделят 39 трлн рублей 14:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
23.12.2020 16:21
Рубрика: Экономика

За месяц в России сильнее всего подорожали яйца, фрукты и масло

Текст: Татьяна Ткачева
Цены на продукты питания в 39 городах страны изучили в рамках очередной волны общероссийского проекта "Котлета с пюрешкой". В большинстве из них условный суточный рацион подорожал - в среднем на 13 процентов. Рекордсменом стал Ростов-на-Дону, где набор ингредиентов на день вырос в цене почти на треть.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Котлета с пюрешкой", напомним, некоммерческий проект сети региональных исследовательских компаний "Полстеры.рф". Маркетологи раз в квартал, в назначенный день, одновременно обходят магазины четырех-пяти розничных сетей (как федеральных, так и местных) и выбирают продукты по минимальным ценам. Проект стартовал в апреле 2020 года. Последний на сегодня замер состоялся в середине декабря.

Фото: iStock
Назван город с самым дешевым салатом оливье

За основу брали, как обычно, три десятка продуктов, из которых можно приготовить определенные блюда на день. Условный рацион среднестатистического россиянина таков. Завтрак - овсянка на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и пол-апельсина. Обед - салат из свежих овощей, борщ, котлета из свиного фарша с картофельным пюре, чай, хлеб. Ужин - салат "Оливье", поджарка из курицы с макаронами, чай и хлеб.

"Самым важным итогом предновогодней волны исследования стало то, что цены выросли в 34 городах из 37. В Ростове-на-Дону рост достиг 29 процентов. В части городов с полок ушли продукты категории эконом, то есть кусочек колбасы за 30 рублей теперь можно встретить не везде", - сообщили авторы проекта.

Сравнивая удельную цену (за один грамм) на продукты в декабре и сентябре, то можно увидеть, что в наибольшей степени к Новому году подорожали яйца (+41,7%), фрукты и овощи (+29,4%) и масложировая продукция (23,7%). Не верится, но колбаса и бакалея за три месяца подешевели (на 3,1% и 1,4%, соответственно).

Самую дешевую "Пюрешку" перед Новым годом удалось собрать в Астрахани - за 255 рублей. В сентябре минимальная цена - 223 рубля - была зафиксирована в Курске. Разница почти в 14 процентов.

Второе место занял Саратов с 267 рублями и Барнаул с 270. В обоих случаях рацион за квартал подорожал на 11 процентов.

Где-то, как во Владимире (295 рублей), стоимость "Пюрешки" почти не изменилась. Где-то - подешевела на два-три процента, как в Астрахани или Архангельске.

Самая дорогая "Пюрешка" в декабре, как и в предыдущем квартале, оказалась в Якутске. Здесь стоимость ингредиентов увеличилась на 16,6 процента и составила 494 рубля. Топ-3 по дороговизне покинули Мурманск и Иркутск. Их место заняли Череповец (373 рубля - рост на 26 процентов) и Ростов-на-Дону (365 рублей - рост на 29 процентов).

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Госдума дала право кабмину регулировать цены на основные продукты

В Севастополе условный рацион подорожал на 17 процентов, в Симферополе - на 12, в Калининграде - на пять. Москвичам приготовление "Пюрешки" обойдется в 343 рубля, что на 19 процентов больше, чем в сентябре.

"Мы сопоставили стоимость условного суточного рациона с размером прожиточного минимума в каждом регионе, в пересчете на сутки. В большинстве случаев на "Пюрешку" придется потратить более 80 процентов от этой суммы. В сентябре таких городов в нашем исследовании было три, в конце года - 26. Даже в Москве расходы на условный рацион составили более половины прожиточного минимума. В Воронеже - 87, в Ростове-на-Дону - 94", - отметили в сети "Полстеры.рф".

Маркетологи также сравнили стоимость рациона с размером номинальной начисленной зарплаты за месяц. В четырех городах (Пскове, Йошкар-Оле, Ставрополе и Ростове-на-Дону) питание по схеме "Пюрешки" отняло бы треть дневного заработка. Самый благополучный показатель в Москве - 11 процентов.

Проект продолжится в 2021 году.

В регионах Экономика Товары и цены Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Восточная Сибирь ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону ЮФО Астраханская область Астрахань ЦФО Курская область Курск ПФО Саратовская область Саратов СФО Алтайский край Барнаул

Главное сегодня

Госдума одобрила право президента РФ вновь претендовать на два срока
Песков заявил об абсолютной устойчивости российской экономики
Лавров: Москва не оставит без ответа новые санкции США
Гражданам дали право удалять персональные данные из общего доступа
За сутки в России подтверждено 27 250 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего