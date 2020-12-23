Экстремальный холод придет на смену невероятному теплу в Сибири

В ряде регионов Сибири, где сейчас стоит очень теплая для этого времени года погода ждут 50-градусные морозы. Об этом рассказали в Гидрометцентре страны.

"Север Западной и Средней Сибири долгое время были во власти тепла. Минус восемь градусов для Таймыра - невероятная погода в декабре. Смещающийся арктический циклон изменит ситуацию - станет экстремально холодно", - цитирует РИА Новости научного руководителя центра Романа Вильфанда.

По прогнозам синоптиков, уже завтра, 24 декабря, в Ямало-Ненецком округе температура воздуха будет ниже нормы на 15-20 градусов. На юге Таймыра столбики термометров опустятся до 45-50 градусов. В Эвенкии и на севере Туруханского муниципального округа от 50 до 55 мороза. На севере других центральных районов Красноярского края до минус 48 градусов.

На юге Сибири синоптики ждут снег и метели. Это касается Новосибирска, где в ближайшие пять дней температуры воздуха будут неуклонно падать, а осадки сопровождаться порывами сильного ветра. Утеплиться придется и жителям Алтайского края. Серьезно похолодает в Омской области, где температура в ближайшие дни будет около -12, в пятницу уже 24-28 мороза, а в субботу от 25 до 30 градусов ниже нуля.